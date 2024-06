Libri, cinema e musica per un ricco cartellone dell’estate 

Un ricco calendario di eventi per l'estate narcarese. Fino al 28 settembre, oltre alla punta di diamante del Narcao Blues Festival che si terrà dal 24 al 27 luglio sono in programma numerosi altri appuntamenti.

Intanto le 3 date di Liberevento, il 16 luglio con Tony Capuozzo, il 28 con Sigfrido Ranucci e il 2 agosto con Giancarlo De Cataldo e poi le feste patronali, a Rio Murtas (18-21 luglio), a Terraseo (10-12 agosto) e Narcao (14-18 agosto). Previste anche tre sagre, a Narcao la sagra della pecora (13 luglio), a Terraseo il 9 agosto la sagra della lumaca e il 28 settembre del fagiolo. Infine, spazio ai balli, alle serate musicali, alla rassegna cinematografica (9 luglio) e all'art tango jazz festival (20 agosto).

«Quest’anno Narcao ricoprirà un ruolo centrale per quanto riguarda gli eventi culturali sulcitani, grazie al grande lavoro svolto dall’amministrazione - ha detto l'assessore Simone Valleri - eventi che spaziano dalle rassegne cinematografiche a Liberevento. Inoltre, oltre al Narcao Blues, che ha permesso nel corso degli anni di far conoscere il nostro paese a livello internazionale, avremo l’onore di ospitare il grande compositore Fabio Furia Bandoneon, che si esibirà in piazza Europa grazie all’evento art tango jazz festival».

