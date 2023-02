Libri: Amir Issa, De Roma,  Caboni e Christopher Knight 

Giovedì, alle 18.30, lo scrittore Alessandro De Roma sarà ospite della Libreria Cyrano (via Vittorio Emanuele 11) per conversare con Ignazio Caruso del suo nuovissimo romanzo “Grande terra sommersa” (Fandango). L’appuntamento fa parte del calendario di anteprime di Dall’altra parte del mare, il festival organizzato dall’associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Fondazione Alghero e della Regione.

Oristano

Oggi il rapper e scrittore Amir Issa presenta il suo libro “Educazione rap” (Add) nel Festival Éntula a Oristano, al Liceo classico De Castro, alle 9. L’incontro sarà coordinato da Sabrina Sanna e aperto al pubblico.

Alghero

Cagliari/1

Venerdì, alle 17.30, alla libreria Camboni Mondadori di via Redipuglia a Cagliari, la scrittrice Cristina Caboni racconta la forza delle donne nei sui libri con la partecipazione della professoressa Monica Cambosu.

Cagliari/2

La leggenda di Hiram, mitico architetto del tempio di Salomone a Gerusalemme. La nascita della Massoneria operativa e dei suoi gradi. Il ruolo dei Templari dopo la caduta dell'Ordine nel 1314. Saranno questi alcuni degli argomenti trattati nel corso dell'incontro-conferenza sul tema “Alla ricerca della chiave di Hiram”, in programma sabato, alle 18.30 al T Hotel di Cagliari di via dei Giudicati. Protagonista sarà Christopher Knight, tra i massimi esperti viventi in materia, autore di pubblicazioni di successo internazionale. Introduce l’incontro il giornalista Fabio Marcello.

