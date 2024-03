Libri alla biblioteca in memoria della figlia 

Serena continuerà a vivere insieme ai suoi libri, fra gli scaffali delle biblioteche del Comune e i tanti lettori che prenderanno in mano le decine di volumi lasciati in eredità a Selargius.

Romanzi, classici, libri per ragazzi, una vera e propria biblioteca di famiglia che il padre - Gherardo Gherardini - ha voluto donare alla città in ricordo della figlia scomparsa nel 2023 a 44 anni, stroncata da un tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Il ricordo

Per la famiglia Gherardini sono stati quattro anni di enorme sofferenza. «La malattia di mia figlia è stato un percorso molto travagliato e doloroso», ricorda papà Gherardo mentre, con un filo di voce, ripercorre l’ultimo periodo di Serena. «Lei sapeva di essere a rischio e per questo era sempre sotto controllo, ma quando il tumore è arrivato è stato così rapido che non c’è stato niente da fare».

Una psicologa affermata ormai, l’orgoglio dei genitori insieme al fratello Diego, e ai due nipotini che riempiono le loro giornate. «E proprio quando pensavo di potermi finalmente godere la pensione, abbiamo dovuto affrontare tutti insieme questa battaglia. Ora la vita va avanti, ma quel vuoto resterà per sempre».

La scrittura come terapia

Un vuoto che Gherardini, 78 anni compiuti a dicembre, ha cercato di colmare buttandosi nella sua più grande passione: la scrittura. Alle spalle diverse collaborazioni con periodici regionali di informazione politica, economica e culturale, monografie giuridiche, e un passato in politica - è stato consigliere comunale, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica a Selargius fra il 1980 e il 1994, ma anche dirigente del Consiglio regionale, capo di Gabinetto del presidente della Regione, direttore della sala stampa. E da pochi giorni è in libreria l’ultima creazione, “Insularità, luci e ombre di una conquista”, un approfondimento su un tema strategico per l’Isola. «Dedicarmi a questo libro mi è servito», ammette, «ho trascorso molte ore a studiare e scrivere per non pensare alla morte di mia figlia».

La donazione

La donazione dei 275 libri di famiglia alle biblioteche del sistema urbano di Selargius è stata formalizzata di recente con il via libera della Giunta comunale. Tutti catalogati e sistemati con cura nella mediateca di via Sant’Olimpia e in quella di Su Planu. La maggior parte dei volumi erano di Serena: alcuni praticamente nuovi, altri appena sfogliati, altri ancora letti e riletti.

«Come me era un’amante della lettura», racconta il papà. «Leggeva un po’ di tutto, negli ultimi anni della malattia in particolare, almeno quando aveva le forze. E ci teneva tanto alla sua piccola biblioteca in casa, ricordo ancora le sue parole pronunciate prima di morire: “papà affido i miei libri a te”, mi disse. E quale cosa migliore di donarli alla biblioteca comunale, il luogo deputato perché il libro continui a vivere, oltre alla vita del proprietario. So che sarebbe felice di questa scelta, alla fine in questa biblioteca c’è e ci sarà sempre un po’ di Serena».

