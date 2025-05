“Libri al profumo di té”, ultimo atto 

Ultimo appuntamento di stagione con Libri al profumo di tè, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione Animus teatro. L’appuntamento è per domani alle 16 nella saletta convegni del centro polifunzionale di piazza Si ‘e Boi con il libro “Sicuramente ligure, ma anche un poco sardocartaginese”, il racconto tra realtà e fantasia della storia del sequestro di Fabrizio De André, scritto da Ignazio Salvatore Basile. Dialogherà con l’autore il regista Franco Siddi, mentre gli intermezzi musicali - fra un sorso di tè e la lettura di parti del libro di Basile - saranno curati dal soprano Alessandra Atzori e dall’attrice Rita Atzeri. «Chiudiamo in bellezza», sottolinea Loredana Sinatra di Animus teatro, «ogni appuntamento è stato sold out. Sono stati mesi straordinari, abbiamo riscontrato l’apprezzamento di tante persone, e la partecipazione di molti autori e artisti che ringraziamo. Ci rivedremo dopo l’estate», aggiunge, «con nuovi appuntamenti e nuove storie».

