Libri al profumo di tè, riparte la rassegna 

L’associazione culturale Animus teatro compie sei anni, un compleanno speciale per la compagnia teatrale di Selargius che dal 2018 organizza spettacoli e iniziative a proprie spese, con il regista Franco Siddi e l’attrice Loredana Sinatra in prima linea. Come il cartellone di manifestazioni estive concentrato nel complesso monumentale di San Giuliano nei mesi scorsi, impegno che prosegue con la rassegna Libri al profumo di tè che riparte oggi.

Appuntamento alle 16,30, nella saletta convegni del centro polivalente di piazza Si 'e Boi, con l’ultimo romanzo di Carlo Sorgia, “La Solitudine del Caveau”. Dialogherà con l’autore Franco Siddi, attore e regista di Anumus teatro, con l’accompagnamento musicale di Federico Sorgia e la sua chitarra. Durante la serata, sorseggiando un tè, verranno letti alcuni brani tratti dal libro dello scrittore. Un romanzo ma anche un giallo, con la suspense, l’intrigo e un finale a sorpresa.

