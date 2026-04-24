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Selargius
25 aprile 2026 alle 00:33

“Libri al profumo di tè” nel centro polivalente 

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Nuovo appuntamento per la rassegna letteraria “Libri al profumo di tè”, organizzata dall’associazione culturale Animus teatro al secondo piano del centro polivalente di piazza Si ‘e Boi. Ospite della serata – giovedì 30 aprile alle 16,30 - sarà la scrittrice Claudia Marras. Durante l'evento, sorseggiando un tè, le attrici di Animus teatro leggeranno alcuni brani tratti dal libro di Marras, “Libero pensatore”, mentre Daniela Marroccu dialogherà con l’autrice nella sala convegni. Una serata culturale accompagnata dalla musica del Trio Trabacal & Sound Bass. (f. l.)

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