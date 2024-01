Libri: Abate a Villaputzu per i 50 anni dell’Aido 

Appuntamento con la lettura sabato a Villaputzu: la rassegna Incontri d’autore ospita lo scrittore e giornalista de L’Unione sarda Francesco Abate. Il suo recente romanzo “Il misfatto della tonnara” (edito da Einaudi) sarà al centro della manifestazione che si terrà alle 18.30 all’ExMu, in piazza Marconi.

La serata è curata dal Gruppo intercomunale Aido Sarrabus in collaborazione con il Comune e rientra tra gli eventi delle celebrazioni dell’Aido che nel 2023 ha compiuto 50 anni. Rinviata lo scorso novembre, la presentazione verrà recuperata proprio questo sabato.

Sarà l’occasione per scoprire la nuova avventura della protagonista degli ultimi lavori di Abate, la giornalista investigativa Clara Simon. Durante una manifestazione di femministe qualcuno aggredisce una maestra. Il suo corpo privo di sensi è rinvenuto nel magazzino dell'antica tonnara. Muovendosi per le strade della Cagliari di inizio Novecento, tra una vecchia nobiltà che non vuole cedere il passo e una nuova borghesia impaziente di affermarsi, Clara scopre con quanta furia il mondo abbia cercato, da sempre, di mettere a tacere le donne.

