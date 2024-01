Libri: Abate a Uta, Congiu e Mameli a Cagliari 

Manifattura

Venerdì sera, alle 18, alla Manifattura Tabacchi di viale Regina Margherita 33 a Cagliari, nella Sala contemporanea, Corte 2, si terrà la presentazione del nuovo romanzo dello scrittore cagliaritano Daniele Congiu “Erano gli anni” fresco di stampa per Arkadia. L’autore dialogherà con Giacomo Pisano mentre le letture saranno affidate ad Evelina Pinna.

Libreria

La scrittrice cagliaritana Cristiana Mameli sarà protagonista della presentazione del libro “Questione di tempo” (Another coffee stries) alla Libreria Camboni Mondadori in via Redipuglia 20 a Cagliari, venerdì alle 18.

Biblioteca

Sempre venerdì sera, ma a Uta, lo scrittore e giornalista de L’Unione Sarda Francesco Abate presenterà il suo ultimo romanzo “Il misfatto della tonnara” edito da Einaudi. L’appuntamento è alle 18.30 alla Biblioteca comunale di via Argiolas Manna. Il romanzo è il terzo della saga di Clara Simon.

