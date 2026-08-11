Liborio Vacca di Ovodda vince la finale di Poetry Slam 

Grande successo a Gavoi per la finale del Poetry Slam della Sardegna che promuove Enzo Liborio Vacca di Ovodda. La rassegna, tornata nel paese dopo aver toccato Sassari, Ozieri, Nuoro, Cagliari, Sedilo e Seneghe, è stata ospitata nell’hotel Sa Valasa, con la regia del coordinamento Poetry Slam Sardegna a conclusione di un campionato al quale hanno partecipato numerose nuove voci della poesia performativa sarda. Oltre 200 gli spettatori che hanno valutato i 14 poeti in gara, scegliendo il dodicesimo Bronzetto d’oro della poesia performativa sarda, che rappresenterà l’Isola alle finali italiane del 25 e 26 settembre a Trento.

Sul gradino più alto del podio, Enzo Liborio Vacca di Ovodda (alla sua prima partecipazione) al termine di una accesa competizione con gli altri finalisti: Elena Malfi, Frantziscu Cambiganu, Hjarta, Isa Gramai, Letizia Mulas, Luca Sedda, Maria Daniela Carta, Moreno Murgia, Roberto Nieddu, Sandra Paddeu, Steve Kieninger, T.Y.F.Y.A. Il premio della critica è stato assegnato a Moreno Murgia da Dolianova. La serata, condotta da Valentina Loche con l’apporto di Giovanni Salis e del batterista Alberto Ferreri, ha ospitato Su Cuncordu Gavoesu, la Brigata Stirner (Roberto Belli e Arnaldo Pontis). (g. i. o.)

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