Libia, Almasri in un video choc uccide un uomo a mani nude: «Perché l’Italia lo ha liberato?» 

Un signore vestito di bianco che in strada a Tripoli, davanti a diversi testimoni, afferra un uomo disarmato, lo getta in terra e lo prende a pugni continuando a infierire su di lui. Poi le foto del sangue della vittima sull’asfalto. Per il sito arabo di informazione Al Masdar l’aggressore, che avrebbe ucciso quell’uomo, è Osama Njeem Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e poi rimpatriato dal governo italiano otto mesi fa: un caso su cui si è scatenata una bufera politica e giudiziaria.

L’avviso al governo

Mentre in tanti in queste ore rilanciano il filmato sui social e su altri media della Libia, l’opposizione in Italia insorge attaccando nuovamente la premier Giorgia Meloni e l’esecutivo che già a ottobre, in merito proprio al rilascio di Almasri, dovrà fornire risposte in Parlamento, dove sarà votata la richiesta di un processo nei confronti dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. «Se venisse confermato che le immagini diffuse sono vere, Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Cpi lo scorso gennaio», sostiene la segretaria del Pd Elly Schlein.

Indagini degli 007

Aldilà delle accuse politiche, resta comunque da verificare la veridicità e la data del filmato secondo cui, a dispetto del mandato di cattura dei giudici dell’Aia e dell’inchiesta a suo carico da parte della procura di Tripoli, Almasri continuerebbe a commettere gli stessi crimini per cui è già ricercato all’estero. A svolgere approfondimenti in questo senso sono gli stessi apparati di sicurezza italiani: fonti vicine al dossier segnalano come la foto finale del filmato, che mostra il comandante libico insieme a un’altra persona, sarebbe stata scattata prima del gennaio 2025. Nel luglio scorso, viene inoltre evidenziato, la pagina media Al Masdar - vicina al governo di unità nazionale della Libia e dichiaratamente ostile alla Rada (la milizia di Almasri) ha pubblicato un video generato con l’intelligenza artificiale in cui il generale sembra rilasciare una sorta di confessione pubblica spiegando come è riuscito a sfuggire al mandato d’arresto della Cpi.

Il voto in agenda

La vicenda, a prescindere dell’autenticità del video, ha riacceso le critiche sul caso. Oltre a Schlein, monta l’indignazione delle ong e di tutti i leader dell’opposizione. «Giorgia, hai visto quelle immagini raccapriccianti?», chiede il capo di M5S Giuseppe Conte. Nicola Fratoianni di Avs: «Immagino che Meloni, Nordio, Piantedosi e il sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano con orgoglio si siano congratulati per averlo liberato con tutti gli onori». Sul fronte parlamentare, il prossimo step sul caso del rimpatrio di Almasri si aprirà a settembre, quando la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio si riunirà per valutare la richiesta, avanzata dal Tribunale dei ministri, di procedere nei confronti dei vertici di governo sotto accusa e la Camera probabilmente sarà chiamata ad esprimersi all’inizio di ottobre. La Libia invece continua ad essere sull’orlo della guerra civile: secondo il governo di unità nazionale di Tripoli, le autorità locali hanno sventato un attacco contro la sede della missione delle Nazioni Unite nel Paese, proprio mentre il suo rappresentante speciale interveniva al Consiglio di Sicurezza.

