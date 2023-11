Liberu sbatte la porta: «Verdetto già scritto» 

La candidatura di Alessanda Todde per il campo largo è stata «già decisa mesi fa in altre sedi», e l’incontro di coalizione di lunedì era solo «un ipocrita tentativo di farla ratificare alle sigle del tavolo». È l’accusa di Liberu a Pd e M5S, dopo la riunione in cui per la prima volta è stata proposta la deputata dei 5Stelle per la presidenza della Regione.

Ora, dopo aver più volte chiesto le primarie, insieme ad altre sigle, il partito indipendentista guidato dalla segretaria Giulia Lai annuncia in una nota che non parteciperà al vertice di domani, in cui potrebbe essere ufficializzata la candidatura Todde.

Riepilogando le vicende di questi mesi, Liberu ricorda di aver proposto al tavolo il nome di Renato Soru, e che ne erano emersi altri. Invece, lamentano gli indipendentisti, a fronte delle rassicurazioni del Pd, la scelta di Todde (sui cui Liberu chiarisce di non avere pregiudiziali, tanto che Lai aveva partecipato al suo incontro di Santulussurgiu) appare «romanamente stabilita». Il partito perciò lascia il tavolo e annuncia che continuerà a lavorare per portare in Consiglio regionale «la voce dell’indipendentismo, della sinistra più genuina, della militanza per l’ambiente, del femminismo non strumentale, della salvaguardia dei diritti del popolo sardo».

