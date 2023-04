Liberu, presidio sociale nel centro storico 

Un presidio sociale, politico e culturale nel centro storico di Sassari. A inaugurarlo, sabato scorso, il partito indipendentista di sinistra Liberu in via Sant’Apollinare, una delle strade principali di un’area sempre più spesso associata al degrado. «È stata una scelta precisa - riferisce Caterina Tani, tra le promotrici dell’iniziativa - aprire qui questo spazio, dove tutte le giunte comunali dicono di impegnarsi e fare anche se poi non si vede nulla. Noi vogliamo frequentare il quartiere sperando che risponda alla nostra presenza». L’intento è destinare la sede a una funzione civica di confronto oltre e aldilà di Liberu. «Daremo disponibilità degli spazi- continua Tani- per eventuali riunioni di comitati o di cittadini che vogliono incontrarsi per discutere dei problemi di Sassari».

Intanto il primo, partecipato appuntamento, sempre sabato e sulla scia dei festeggiamenti per Sa die de sa Sardigna, si è concentrato sul triennio rivoluzionario sardo del 1793-1796 grazie a una relazione storica illustrata dal professore Federico Francioni che ha tenuto conto anche della più stretta attualità. «Possiamo imparare tanto da quegli anni- spiega il docente- apprendendo come liberarci dalla cultura della dipendenza che poi è il lascito di secoli di colonialismo. Proponendo uno sviluppo autocentrato dell’isola senza dipendere da monopoli e colossi». (e.fl.)

