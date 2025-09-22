VaiOnline
Barumini.
23 settembre 2025 alle 00:27

Libertas, rinasce il settore giovanile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo quasi dieci anni, a Barumini torna il settore calcistico giovanile. Presenti tutte le categorie, tranne gli Esordienti. Un segnale forte e positivo, che va ben oltre il campo da gioco: lo sport si conferma presidio educativo e sociale, capace di contrastare lo spopolamento che minaccia l’entroterra. La Libertas Barumini, che già milita con la prima squadra in Prima categoria, ha scelto di rilanciare in grande stile, coinvolgendo non solo i ragazzi del paese ma anche quelli dei centri vicini, per dare vita a un progetto condiviso e di ampio respiro. I calciatori arrivano da Albagiara, Assolo, Barumini, Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnosnò, Las Plassas, Lunamatrona, Segariu, Setzu, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca: una sorta di “Nazionale della Marmilla” a livello giovanile.

La rinascita del vivaio arriva dall’amore per il calcio e dalla volontà di mettersi al servizio della comunità. Paolo Migheli, presidente dal 1994, è convinto che investire sui giovani sia la soluzione: «Le famiglie ci hanno dato un input decisivo e siamo soddisfatti di aver ricreato il settore giovanile in memoria dei tanti bei talenti che abbiamo avuto in paese e che ancora oggi giocano in prima squadra, con l’augurio che ne possano arrivare tanti altri ancora».A breve cominceranno i vari campionati e a guidare le compagini saranno Sergio Zaccheddu con gli Allievi, Giuseppe Fadda con i Giovanissimi, Mario Zara con i Pulcini, Francesco Melis con i Primi Calci e Pietro Pani con i Piccoli Amici. «Abbiamo voluto la rinascita del settore giovanile per investire sui giovani e dare una risposta concreta al territorio, restituendo ai ragazzi l’opportunità di crescere in un ambiente sano, che li aiuti a maturare dentro e fuori dal campo – sottolinea Emanuele Murru, dirigente e segretario della Libertas –. È nel nostro dna lavorare con i ragazzi e creare relazioni sociali e sportive. Proprio per questo da 25 anni organizziamo il Torneo giovanile Città di Barumini». C’è tanto settore giovanile anche nella prima squadra guidata da Stefano Torrigiani: addirittura 13 giocatori su 25 sono di Barumini e cinque sono i giovani locali. Soddisfatto il sindaco Michele Zucca: «La rinascita del settore giovanile è una grande notizia per la nostra comunità. In un momento storico difficile, investire sui ragazzi e sulla socialità è il modo migliore per guardare con fiducia al futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 