libertas barumini due volte avanti, il decimoputzu la riprende 

Decimoputzu 2

Libertas Barumini 2

Decimoputzu : S. Ena, Mattana (76’ Floris), Mameli, Spiga, Manca, C. Mocci, O. Mocci (83’ Todde), Sabiu, Usai, Collu (53’ Mereu), Casu. Allenatore Mennella.

Libertas Barumini : Caria, L. Scalas, Farci, Concu, Locci, M. Scalas, Tocco (60’ Desogus), Ghiani, Magnini, Corona, Melis. Allenatore Piga.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Reti : 10’ Melis, 19’ e 70’ Casu, 51’ Corona.

Dopo due sconfitte consecutive, il Decimoputzu torna a muovere la classifica con un pareggio nello scontro diretto per evitare la zona playout, con la Libertas Barumini. La sfida si mette subito in salita per i padroni di casa, che dopo dieci minuti si trovano già in svantaggio per la rete ospite di Melis. Casu ristabilisce la parità dopo nove minuti e le squadre vanno al riposo sull’1-1, al termine di un primo tempo ben giocato.

Anche nella ripresa il Decimoputzu parte male e dopo sei minuti Corona riporta in vantaggio i suoi, ma ci pensa sempre bomber Casu a ristabilire nuovamente la parità a metà del secondo tempo. Il 2-2 si manterrà fino al termine di una sfida intensa. Per i biancoblù (domenica di scena a Sadali) è il quarto pareggio stagionale, che vale il decimo punto in classifica. Sono undici invece quelli della Libertas Barumini. (a. z.)

