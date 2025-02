Libertà su cauzione per il mandante dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia 

La Valletta. Oltre cinque anni dopo il suo arresto a Malta - Yorgen Fenech è uscito dal carcere in cui era rinchiuso dal 20 novembre 2019 con l'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Il mese scorso una giudice ha accolto l'ennesimo ricorso per la libertà su cauzione. I precedenti erano stati respinti per rischio di fuga, alto perché l’uomo è molto ricco.

La giudice Edwina Grima, dopo una carcerazione preventiva di oltre un lustro, ha concesso la libertà su cauzione di circa 50 milioni di euro. Da ieri Yorgen può circolare tra le 11 e le 17, senza avvicinarsi all'aeroporto e alla costa. Nelle altre ore dovrà risiedere in una casa sorvegliata dalla polizia e firmare in commissariato prima di rientrare. Ma si sospetta che possa trovare il modo per lasciare il Paese.

Nel 2017 Daphne era stata dilaniata dalla bomba piazzata sulla sua auto. Il governo di Jospeh Muscat, sotto pressione degli Usa e della Fbi, fu costretto a smettere di rallentare l'inchiesta e Fenech finì in cella.

