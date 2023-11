Libertà per Zuncheddu: in arrivo la decisione 

I giudici decideranno nelle prossime ore se concedere la libertà condizionale a Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo e da 33 anni in carcere per la strage di Cuili is Coccua a Sinnai, dove vennero uccisi tre pastori, nel 1991.

Ieri mattina il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, presieduto da Cristina Ornano, si è riservato di decidere nelle prossime ore se concedere la condizionale al 59enne che, da sempre, si proclama innocente. Terminata l’udienza, Beniamino Zuncheddu ha detto di aver ripreso a sperare ma poi è andato subito al lavoro perché la sera deve tornare in carcere a Uta.

Fuori dal Tribunale si è svolta una manifestazione di solidarietà a cui hanno preso parte tantissimi concittadini di Burcei, paese d’origine di Zuncheddu. Oltre al difensore Mauro Trudu, al sit-in hanno partecipato anche la garante dei detenuti, Irene Testa, Maria Grazia Caligaris, il sindaco di Burcei, Simone Monni, don Ettore Cannavera, il cantante Piero Marras e una delegazione del Partito radicale.

