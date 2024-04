Libertà e diritti, esperti a confronto 

“Diritti sociali e libertà costituzionali”. È il tema del primo appuntamento formativo e informativo in programma domani alle 15 nell’Aula A della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e sociali, organizzato dall’Abc Sardegna.

Interverranno il rettore Francesco Mola e il preside della Facoltà, Nicola Tedesco. Dopo i saluti istituzionali, seguiranno le relazioni di Paola Piras, professore ordinario di Diritto amministrativo al Dipartimento di Scienze politiche e sociali, e di Francesca Palmas, responsabile del Centro studi e ricerche di Abc Italia. L’incontro è aperto a tutti gli studenti e ai docenti, non solo della Facoltà che ospita l’evento ma di tutte quelle interessate, a cominciare da Scienze umanistiche.

Il secondo appuntamento, aperto principalmente a professionisti del settore, istituzioni e realtà del Terzo settore di tutta Italia, si terrà venerdì alle 10 nella sede di Abc Sardegna - Laboratorio per la vita indipendente, in via Giudice Mariano 49. La discussione sarà coordinata e moderata da Marco Espa, presidente di Abc Italia, e Francesca Palmas. L’evento affronterà temi di rilevanza sociale e giuridica, tra cui il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per le persone con disabilità, l’autodeterminazione e l’inclusione sociale, con un focus particolare sulla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Il relatore principale sarà l’avvocato Daniele Piccione, autore del libro “Costituzionalismo e disabilità”, consigliere parlamentare del Senato e coordinatore della Commissione redigente i decreti attuativi proprio sul Progetto di vita che offrirà la sua competenza in merito alle recenti evoluzioni legislative e al loro impatto sui diritti delle persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni 342.1575189.

