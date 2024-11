Libertà e diritti civili, incontro con Cappato  

Marco Cappato sarà a Cagliari dopodomani per parlare di diritti civili. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni terrà un monologo alla Grotta Marcello, in piazza Yenne, a partire dalle 19.45 e poi incontrerà i simpatizzanti per scambiare pareri e riflessioni sulle tematiche di cui si occupa da anni. Si parlerà in particolare di “Liberi Subito”, la proposta per regolamentare il suicidio assistito a livello regionale e “Famiglie, non reati”, che mira a normare la gestazione per altri solidale in Italia.

Non mancheranno riflessioni su temi come l’utilizzo delle sostanze psichedeliche in campo medico per trattamenti avanzati, sempre nel rispetto della scienza e dei diritti umani. L'evento, intitolato “Prendiamoci i diritti”, è organizzato dalla cellula Sardegna e dalla cellula Cagliari dell'associazione. Per gli organizzatori «è un’occasione per riflettere su temi cruciali e contribuire a una società più giusta».

