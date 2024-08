Libertà condizionata per Durov, accusato anche di «violenze» su un figlio 

Parigi. La giustizia francese indaga sul multimiliardario franco-russo Pavel Durov anche per gravi violenze contro uno dei suoi figli. Questo l’ultimo sviluppo di una vicenda nata sabato sera col fermo del fondatore di Telegram all’aeroporto Le Bourget. Mercoledì il giudice istruttore ha posto fine al fermo precauzionale di Durov, che è stato liberato dietro cauzione, ma non può lasciare la Francia e deve rispondere al magistrato sui 12 capi di imputazione, notificati per la mancata collaborazione nelle inchieste che vedono coinvolta l’app Telegram in attività criminali come il traffico di droga e la diffusione di immagini pedopornografiche.

Intanto il Wall Street Journal ha rivelato che Durov incontrò il presidente francese Emmanuel Macron nel 2018 e in quell’occasione gli venne chiesto di spostare la sede legale del suo social a Parigi. Ma lui rifiutò. Fonti contattate dal giornale americano hanno anche raccontato che nel 2017 il patron di Telegram fu al centro di un’operazione di spionaggio organizzata dai servizi segreti francesi in collaborazione con quelli degli Emirati Arabi Uniti, dov’è la sede sociale dell’app, denominata “Purple Music”. Un’iniziativa nata dalle preoccupazioni sorte per l’utilizzo di Telegram fatto da militanti islamici, narcos e criminali informatici. Dalle informazioni emerse finora Durov - in possesso di cittadinanza russa, francese e degli Eau - avrebbe mantenuto strette relazioni anche con la Russia e fonti ucraine hanno parlato di un suo recente incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

RIPRODUZIONE RISERVATA