Libero per buona condotta uno dei killer di Marco Biagi 

Era la sera del 19 marzo 2002 quando il giurista Marco Biagi fu ucciso da un commando delle Nuove Brigate Rosse sotto casa sua in via Valdonica, nel cuore di Bologna. Tornava in bicicletta dalla stazione, di rientro da Modena, dove insegnava Diritto del lavoro all'Università. Per l'omicidio del professore - cui tre mesi prima era stata tolta la scorta - sono stati condannati all'ergastolo Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma e Diana Blefari. Oltre a Simone Boccaccini, condannato a oltre 25 anni in tutto per aver preso parte all'uccisione di Biagi e a quella di Massimo D'Antona, anche lui giurista, assassinato dalle Br il 20 maggio del 1999.

Venerdì, a 22 anni dal delitto, Boccaccini è tornato in libertà. Fiorentino, ora 64enne, era un idraulico dipendente del Comune di Firenze e sindacalista delle Rdb. È uscito dal carcere di Alessandria, dove stava scontando la pena, grazie a una riduzione di 10 mesi e alla buona condotta ravvisata dal Tribunale di sorveglianza di Alessandria. Aveva partecipato alla fase preparatoria del delitto: i pedinamenti di Biagi nei mesi e nei giorni precedenti l'agguato. Nel 2005 Boccaccini era stato condannato all'ergastolo dalla Corte d’Assise di Bologna. Pena ridotta a 21 anni in Appello nel 2006 e confermata in Cassazione nel 2007.

Sempre nel 2007, assolto dall'accusa di omicidio per la morte di D’Antona, era stato condannato definitivamente a 5 anni e 8 mesi per associazione sovversiva. Adesso, la libertà. Che lacera ancora una ferita impossibile da rimarginare per i familiari di Marco Biagi. «Totale indifferenza nei confronti di questo assassino - dice il figlio Lorenzo - l'unica cosa che conta per me è andare avanti nella mia vita, con mio babbo sempre nel cuore». Tredicenne nella notte in cui il papà venne freddato dai colpi esplosi da Mario Galesi (che morì un anno dopo in una sparatoria con la polizia), il giovane Biagi aggiunge ai microfoni della Rai che la liberazione anticipata di Boccaccini «mi provoca tanta rabbia e provo tanta indifferenza nei suoi confronti così come nei confronti di tutti gli altri assassini di mio padre». La cui morte «è un dolore che ovviamente non passa e del tutto non passerà mai». Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha espresso «la vicinanza mia e quella della città alla famiglia Biagi».

RIPRODUZIONE RISERVATA