«Liberiamo la città dalle carcasse d’auto» 

Alcune erano lì, parcheggiate illegalmente, da oltre dieci anni. Altre, per fortuna, da molto meno tempo. Sparse soprattutto nei quartieri periferici, Sant’Elia, Sant’Avendrace, Is Mirrionis, ma alcune abbandonate anche in quartieri più centrali come Bonaria. Tutte insieme a formare un cimitero di lamiere. Dopo anni di immobilismo, il Comune da quasi due anni ha avviato un’attività costante di rimozione dei veicoli abbandonati: «Abbiamo messo mano a una situazione incancrenita con centinaia di veicoli abbandonati e mai rimossi», spiega Raffaele Onnis, presidente della commissione Ambiente. «Era una situazione emergenziale che stiamo finalmente risolvendo». Lo dicono i numeri: nel 2023 il Comune ha rimosso 135 carcasse e si prevede che alla fine dell’anno saranno 200. Che sommate a quelle dello scorso anno, si arriva a oltre 250 auto rimosse e demolite. «Bonificare le aree della città invase dalle carcasse d’auto era un obiettivo che stiamo raggiungendo», spiega ancora Onnis. I cagliaritani, per non vedere più auto arrugginite e coperte di rifiuti, dovranno ancora pazientare. «Queste rimozioni hanno un iter burocratico che non è immediato, complicato dal fatto che spesso le aree in cui si interviene non sono di proprietà del Comune. Senza dimenticare», conclude, «che il fenomeno dell’abbandono, per quanto lento, è sempre in atto». ( ma. mad. )

