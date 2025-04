«Liberiamo il centro dagli autobus» 

Le polemiche questa volta sono accompagnate da proposte per migliorare la città. Con questo obiettivo i gruppi di opposizione consiliare, guidati da Angelo Masala e Alessandro Campus, chiedono all'Amministrazione la realizzazione di un nodo intermodale per gli autobus in modo tale da migliorare la mobilità e l'accessibilità della città. «L'attuale sistema di trasporto pubblico su gomma - evidenziano i consiglieri - presenta evidenti limiti, con conseguenze negative per i residenti e i visitatori. È necessario un intervento strutturale per creare un nodo intermodale moderno ed efficiente, che favorisca l'integrazione tra i diversi mezzi di trasporto».

Il problema

Da troppo tempo tante famiglie sono in rivolta, assediate ogni ora, dall’alba al tramonto, da bus che rendono la loro vita un inferno. «L’attuale ubicazione degli arrivi – sottolineano Campus e Masala - comporta problemi di vivibilità, legati agli scarichi e alla rumorosità dei mezzi, che più volte sono stati sollevati dai residenti. Nonostante gli impegni espressi dalle amministrazioni, chi vive in particolare in via Azuni è costretto a subire continui disagi».

La soluzione

Da qui le proposte come l’individuazione di aree per realizzare il nodo intermodale. «Una lungo l'asse viario del Temo, per favorire l'interscambio con il trasporto cittadino e le attività turistiche legate al fiume. L’altra all'ingresso della città per facilitare l'accesso pedonale al centro. Il nodo – specificano Campus e Masala - dovrà essere progettato per facilitare l'interscambio con altri mezzi di trasporto promuovendo la sostenibilità».

I servizi

La minoranza puntualizza che il nodo intermodale dovrà essere dotato di servizi essenziali come biglietteria, sala d'attesa, bagni igienici, punti informativi e parcheggi. «Attualmente – osservano dall’opposizione - tutte le fermate dell’autobus a Bosa sono poco dignitose, per non dire pessime. La realizzazione di un nodo intermodale moderno inoltre contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento acustico, migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità di Bosa». Campus e Masala lanciano un’ultima proposta: «Per garantire la trasparenza e la partecipazione chiediamo la convocazione immediata di un incontro che coinvolga enti pubblici, aziende di trasporto, associazioni, rappresentanti del settore turistico e cittadini. Bosa ha un grande potenziale turistico e culturale, ma è necessario migliorare l'accessibilità e la mobilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA