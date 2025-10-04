Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala 

Sono rientrati ieri in tarda notte altri ventisei italiani della Flotilla, espulsi e rilasciati ieri da Israele. Imbarcati con altri 111 attivisti di ogni parte del mondo dall’aeroporto Ramon di Eilat, con scalo a Istanbul nel pomeriggio, sono partiti per l’Italia con due voli della Turkish airlines diretti uno a Roma Fiumicino e l’altro a Milano Malpensa. Altri quindici connazionali, invece, sono ancora rinchiusi in carcere nel Negev. «Non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana», ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Che ha assicurato: «Ho nuovamente dato disposizioni all’ambasciata italiana a Tel Aviv di garantire un trattamento rispettoso dei loro diritti».

L’emozione

Tra i ventisei italiani rientrati ieri anche la giornalista sarda Emanuela Pala, inviata di La7. Ad attenderla a Fiumicino (l’arrivo poco dopo le 23,30) la famiglia arrivata da Cagliari: i genitori, la sorella Antonella, il cognato e la nipotina di cinque anni. Un abbraccio carico di emozione. «Ho potuto parlare con lei per soli venti secondi», ha raccontato Antonella Pala raggiunta al telefono nel primo pomeriggio, quando le agenzie e i giornali online battevano la notizia dell’arrivo degli attivisti a Istanbul. Qui i nostri connazionali sono stati assistiti da un team del Consolato generale anche per il rilascio di documenti di viaggio provvisori.

Una sola chiamata

Il telefono era appunto quello del Consolato generale, «perché il suo Emanuela l’ha gettato in mare quando c’è stato l’abbordaggio da parte dei soldati israeliani». Un solo telefono a disposizione di tutti gli attivisti, e una sola telefonata. «Mi ha detto che tutto sommato sta bene, e mi è sembrata ancora più determinata di prima nel voler raccontare quanto di disumano sta succedendo a Gaza. Lei è partita per fare il suo mestiere di giornalista e anche per dare una mano ai colleghi palestinesi, tanti dei quali hanno pagato con la vita». Una cosa ci tiene a chiarire: «Emanuela non ha firmato alcun documento prima di essere scarcerata». Riguardo ai quindici italiani ancora in carcere, «chi è rimasto lo fa perché con i nostri passaporti privilegiati si può tutelare gli altri», ha sottolineato la portavoce del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, prospettando «la disponibilità» del movimento a pagare i costi del viaggio. Spese che, nel caso dei connazionali rilasciati ieri, sono state coperte dalla compagnia aerea turca Turkish Airlines. Intanto, si è mosso anche il team legale italiano della Flotilla che ha depositato in Procura a Roma un esposto relativo sia al fermo degli equipaggi sia all’attacco con i droni che le barche hanno subito in acque internazionali.

L’esposto in Procura

Ad annunciarlo è stata la stessa Delia durante una conferenza stampa con i quattro parlamentari rilasciati l’altro ieri da Israele. «È stato un sequestro - ha sottolineato - perché l’arresto presuppone un’ipotesi di reato, ma in questo caso non erano stati commessi reati». Parole pronunciate accanto al deputato del Pd Arturo Scotto, all’eurodeputata dem Annalisa Corrado, al senatore M5S Marco Croatti e all’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi che hanno ripercorso le ore più difficili della missione per Gaza. Le parole più dure sono state per la premier. «Nessun presidente del Consiglio può sindacare su quello che fa un parlamentare della Repubblica», ha attaccato Scotto definendo la «menzogna più grande» quella di «dire che la Flotilla avrebbe potuto impedire il raggiungimento della pace».

Caso Thunberg

Intanto arrivano dettagli sulla detenzione di Greta Thunberg, l’attivista svedese 22enne ancora in carcere che, secondo diversi testimoni, «è stata bendata, umiliata, costretta a baciare la bandiera israeliana ed esibita come un trofeo». Un funzionario dell’ambasciata svedese ha potuto incontrarla riferendo che è in una cella «infestata di cimici, senza acqua né cibo».

