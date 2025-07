Liberi solo otto loculi: allarme sepolture 

A Samassi restano solo otto loculi cimiteriali disponibili: una situazione che ha sollevato allarme tra cittadini e opposizione. Giancarlo Melis, capogruppo del gruppo consiliare di minoranza “Samassi Riparte”, esprime forte preoccupazione: «Abbiamo solo otto loculi liberi. L’ho fatto presenta alla sindaca: mi ha risposto che si attende il bando ma non si può aspettare. Con l’invecchiamento della popolazione, però, bisogna anticipare».

Melis richiama anche il lato umano del problema: «Quando due coniugi muoiono in tempi diversi, spesso finiscono sepolti lontani, creando sofferenza nei familiari. Non tutti hanno una tomba di famiglia. Se si vuole seppellirli vicini e non ci sono spazi, bisogna acquistare un nuovo loculo, con costi doppi. E riesumare una salma costa fino a 500 euro: servono permessi, avvisi all’Asl, un’agenzia funebre. Le persone mi fermano per strada per manifestare disagio. Alcune vedove sono disperate, dicono che non si muoveranno dal cimitero».

La sindaca Beatrice Muscas invita però a non creare allarmismi: «Con il lotto precedente avevamo realizzato 72 loculi. Alcuni erano in prestito e andavano restituiti, quindi ne risultano liberi solo otto. Ma in realtà le traslazioni eseguite dalla Asl procedono fino a maggio e poi riprendono a ottobre. Non tutte sono avvenute, quindi ci sono più di otto loculi realmente disponibili al momento».

Muscas precisa inoltre che il Comune si è già attivato: «Non abbiamo aspettato il bando: quello è solo un’ulteriore opportunità. Abbiamo già stanziato 190mila euro dal bilancio e incaricato un professionista per il progetto. Dopo l’approvazione, partirà la gara per individuare la ditta. I lavori sono imminenti. Intanto parteciperemo anche al bando regionale».

Infine, sul tema delle sepolture separate dei coniugi, la sindaca chiarisce: «Purtroppo, con la carenza di loculi, si è costretti a questa gestione. Se vendessimo i nuovi 72 loculi ai vivi, la crisi tornerebbe tra pochi mesi. È una linea adottata da molti Comuni: si vendono ai defunti, non per dispetto, ma per necessità».

