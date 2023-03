«Liberi professionisti  pagati a peso d’oro, anestesisti al palo»  

«Prestazioni aggiuntive bloccate e uno smantellamento della sanità pubblica che va avanti senza sosta». La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Alessandro Solinas che contesta la gestione della sanità da parte della Giunta regionale. «Sono stati pubblicati due bandi per il reclutamento di medici specializzandi (iscritti al penultimo o ultimo anno di corso), specializzati o pensionati, che, considerate le tariffe orarie corrisposte per l’attività prestata in regime libero professionale, percepiranno stipendi nettamente più alti rispetto ai colleghi strutturati che da anni prestano servizio in ospedale. Le nuove reclute, potranno essere pagate anche fino a 12mila euro lordi al mese. Perché mai oggi un medico dovrebbe scegliere di lavorare nel pubblico se i colleghi liberi professionisti guadagnano il triplo?». E al San Martino di Oristano c’è una situazione paradossale: «La Regione non ha ancora pagato neanche le prestazioni aggiuntive effettuate da chi, come gli anestesisti, garantisce di fatto l'attività delle sale operatorie lavorando ben oltre il normale orario di lavoro – sostiene Solinas - Le retribuzioni per le prestazioni aggiuntive svolte dagli anestesisti sono bloccate da giugno 2022 e ancora non si hanno notizie in merito alla ripresa dei pagamenti. Ci troviamo di fronte a contraddizioni epocali dalle conseguenze gravissime».

L’attacco

L’esponente del M5S aggiunge: «Al centro della questione c'è una delibera del 28 dicembre 2021 che destinava un premio di incentivazione agli ospedali periferici della Sardegna in sofferenza di organico, la quale stabiliva che il personale ospedaliero, oltre la quarta notte, avrebbe avuto diritto ad una quota aggiuntiva – spiega – L'applicazione di questa delibera è stata recepita in maniera differente dalle diverse Asl della Sardegna e ad Oristano questi fondi non stanno arrivando a destinazione. Sembra incredibile che l’assessorato alla Sanità continui a ricorrere a medici esterni per tappare falle che puntualmente si riaprono dopo sei mesi. La sanità pubblica di questo passo verrà distrutta pezzo dopo pezzo».

