Liberi nel cuore di Rafah altri due ostaggi 

Rafah. «I diamanti sono in mano nostra»: è il messaggio in codice che ha segnato la fine del blitz con cui l'esercito israeliano ha liberato due ostaggi di Hamas a Rafah, nel sud della Striscia. Dopo 129 giorni, Fernando Simon Marman 61 anni, e Louis Har (70), entrambi anche con passaporto argentino, sono tornati in libertà. Erano stati rapiti il 7 ottobre nel kibbutz Nir Yitzhak, a poco più di tre chilometri da Rafah, roccaforte di Hamas a ridosso dell'Egitto dove l'esercito si appresta a lanciare una problematica operazione di terra visto che lì sono sfollati centinaia di migliaia di palestinesi.

Hamas - che non ha fatto cenno alla liberazione dei due ostaggi - ha sostenuto che l'operazione israeliana nella città ha provocato «circa 100 morti» con attacchi che hanno colpito «14 case e tre moschee in diverse zone di Rafah». Mentre il premier Benyamin Netanyahu - che ha assistito nel centro di comando dell'esercito alle varie fasi della liberazione - ha sottolineato che «solo una costante pressione militare porterà al rilascio di tutti i nostri ostaggi».

L'operazione è scattata alle 00.49 italiane di lunedì con un intenso bombardamento della zona a protezione delle truppe vicine all'edificio in cui erano trattenuti i due ostaggi. Marman e Har erano in una casa di famiglia al secondo piano dell'edificio nel centro città. I soldati hanno prima neutralizzato i miliziani armati di guardia al palazzo, e gli altri in quelli attigui, e poi i tre che guardavano a vista i due ostaggi. I pesanti raid nell'area hanno quindi consentito ai soldati e agli ostaggi di lasciare l'edificio. «È stata - ha spiegato il portavoce militare - un'operazione di salvataggio complessa sotto il fuoco nel cuore di Rafah. I soldati hanno protetto i due ostaggi con i loro corpi durante la battaglia con i numerosi terroristi».

Marman e Har sono stati elitrasportati in Israele e ricoverati all'ospedale Sheba di Tel Aviv, dove hanno potuto riabbracciare i familiari. Le loro condizioni, compatibilmente con la lunga detenzione, sembrano essere buone.

