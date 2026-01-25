VaiOnline
Il punto.
26 gennaio 2026 alle 00:08

liberi di volare (e sognare) 

Classifica e mentalità ideali per sollevare l’asticella. Ora sotto col Verona 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Eccolo, lo step che permette al Cagliari di guardare oltre la salvezza. Tra la vittoria con la Juventus e quella con la Fiorentina c’è ormai una consapevolezza tale che diventa complicato persino voltarsi indietro, incontenibile, senza più pareti né alberi. Senza più compromessi. Senza paletti o confini ai quali doversi adattare per raggiungere l’obiettivo primario, distante ormai nove-dieci punti al massimo (con sedici partite ancora da giocare). Oggi la squadra di Fabio Pisacane è come una farfalla, libera di volare e di sognare. Se la gioca a viso aperto contro chiunque e ovunque, ha i mezzi per sostenere anche le battaglie più dure e i numeri per esaltarsi, colpire e passare così alla cassa con una naturalezza e una spregiudicatezza che ricordano tanto i rossoblù di Max Allegri con quel mix di solidità e qualità che dava vita a una miscela esplosiva. Oggi come sedici anni fa, con un nuovo predestinato in panchina che a questo straordinario giocattolo ha dato un’anima. E una mentalità vincente.

Sul carro di Giulini

Perché la differenza sostanziale, anche rispetto al recente passato è, soprattutto, nella mentalità: vincente, incondizionata. Che parte da lontano e sta finalmente trovando sfogo in ogni sua componente, quella in campo e quella tecnica in primis, quella societaria alla radice. Sembrava che le cessioni di Piccoli e Zortea (rispettivamente, capocannoniere e vice capocannoniere della squadra la passata stagione) dopo quella di Makoumbou e i mancati rinnovi di Viola e Augello fossero l’ennesimo passo indietro, hanno rappresentato, invece, una svolta sia a livello economico che tecnico. Abbassando ulteriormente l’età media e sgombrando il campo da quelle che sarebbero potute essere, a prescindere, delle prime donne. Alzando addirittura il tasso qualitativo della squadra, laddove è stato possibile. Con una scelta coraggiosa e rischiosa alla base, ma ponderata. Puntando su un allenatore giovane, che già conosceva l’ambiente come le sue tasche, però, e nel percorso con la Primavera, al di là della vittoria della Coppa Italia, aveva dimostrato di avere le idee giuste, competenza, una capacità gestionale importante e quel coraggio, appunto, per provare davvero a sollevarla, quella maledetta asticella. Il presidente Giulini ci ha messo così la faccia, oggi nel suo carro c’è posto per tutti.

Il mercato

Dove può arrivare il Cagliari di Pisacane è presto dirlo, indubbiamente ha segnato un solco sul recente passato e, comunque vada a finire questo campionato, ha aperto un ciclo. La stessa consapevolezza che oggi trascina la squadra e lo staff tecnico si respira a pieni polmoni anche a livello dirigenziale. Lo si sente da certe dichiarazioni, lo si vede dal mercato. Nonostante la situazione in classifica sia rassicurante, il club sta irrobustendo la rosa completandola e alzando allo stesso tempo il livello. Con uno sguardo al presente (si spiegano così i prestiti di Dossena e Sulemana e il probabile scambio col Parma tra Luvumbo e Cutrone) ma anche al futuro, diventato quasi un chiodo fisso per il patron, e di conseguenza per il ds Angelozzi. In quest’ottica, l’acquisto del centrocampista offensivo uruguaiano Agustín Albarracín, 20 anni, uruguaiano, che si sottoporrà oggi alle visite mediche a Roma per poi firmare un contratto sino al 2030 (operazione da 2 milioni) e mettersi da subito a disposizione di Pisacane. E un altro centrocampista potrebbe arrivare se Prati dovesse partire (sulle sue tracce ci sono sempre Torino e Genoa).

Il calendario

Inizia oggi l’ultima settimana di mercato, ma anche la settimana che porta allo scontro diretto con il Verona, occasione d’oro alla Domus per chiudere il conto con la salvezza e proiettarsi in un’altra dimensione. Quale sarà poi questa dimensione, lo scopriremo solo vivendo - al massimo - il Cagliari di Fabio Pisacane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Al via la conta dei danni, Governo e Regione accelerano

Oggi Todde a Roma per il Consiglio dei ministri A Cagliari vertice tra Protezione civile, Anas e sindaci 
Marco Noce
l’assemblea

«La Lega è truppa, non generali»

Salvini sprona il partito, poi precisa: non mi riferivo a Vannacci, lo vedrò 
Il femminicidio

Coppia suicida, choc ad Anguillara: «Dramma enorme»

Claudio Carlomagno sorvegliato in cella dopo che ha saputo della morte dei genitori 
La ricorrenza

Regeni, dieci anni senza giustizia Mattarella: «Verità»

Il presidente: l’Egitto collabori, è un banco di prova delle relazioni 