liberi di volare (e sognare) 

Eccolo, lo step che permette al Cagliari di guardare oltre la salvezza. Tra la vittoria con la Juventus e quella con la Fiorentina c’è ormai una consapevolezza tale che diventa complicato persino voltarsi indietro, incontenibile, senza più pareti né alberi. Senza più compromessi. Senza paletti o confini ai quali doversi adattare per raggiungere l’obiettivo primario, distante ormai nove-dieci punti al massimo (con sedici partite ancora da giocare). Oggi la squadra di Fabio Pisacane è come una farfalla, libera di volare e di sognare. Se la gioca a viso aperto contro chiunque e ovunque, ha i mezzi per sostenere anche le battaglie più dure e i numeri per esaltarsi, colpire e passare così alla cassa con una naturalezza e una spregiudicatezza che ricordano tanto i rossoblù di Max Allegri con quel mix di solidità e qualità che dava vita a una miscela esplosiva. Oggi come sedici anni fa, con un nuovo predestinato in panchina che a questo straordinario giocattolo ha dato un’anima. E una mentalità vincente.

Sul carro di Giulini

Perché la differenza sostanziale, anche rispetto al recente passato è, soprattutto, nella mentalità: vincente, incondizionata. Che parte da lontano e sta finalmente trovando sfogo in ogni sua componente, quella in campo e quella tecnica in primis, quella societaria alla radice. Sembrava che le cessioni di Piccoli e Zortea (rispettivamente, capocannoniere e vice capocannoniere della squadra la passata stagione) dopo quella di Makoumbou e i mancati rinnovi di Viola e Augello fossero l’ennesimo passo indietro, hanno rappresentato, invece, una svolta sia a livello economico che tecnico. Abbassando ulteriormente l’età media e sgombrando il campo da quelle che sarebbero potute essere, a prescindere, delle prime donne. Alzando addirittura il tasso qualitativo della squadra, laddove è stato possibile. Con una scelta coraggiosa e rischiosa alla base, ma ponderata. Puntando su un allenatore giovane, che già conosceva l’ambiente come le sue tasche, però, e nel percorso con la Primavera, al di là della vittoria della Coppa Italia, aveva dimostrato di avere le idee giuste, competenza, una capacità gestionale importante e quel coraggio, appunto, per provare davvero a sollevarla, quella maledetta asticella. Il presidente Giulini ci ha messo così la faccia, oggi nel suo carro c’è posto per tutti.

Il mercato

Dove può arrivare il Cagliari di Pisacane è presto dirlo, indubbiamente ha segnato un solco sul recente passato e, comunque vada a finire questo campionato, ha aperto un ciclo. La stessa consapevolezza che oggi trascina la squadra e lo staff tecnico si respira a pieni polmoni anche a livello dirigenziale. Lo si sente da certe dichiarazioni, lo si vede dal mercato. Nonostante la situazione in classifica sia rassicurante, il club sta irrobustendo la rosa completandola e alzando allo stesso tempo il livello. Con uno sguardo al presente (si spiegano così i prestiti di Dossena e Sulemana e il probabile scambio col Parma tra Luvumbo e Cutrone) ma anche al futuro, diventato quasi un chiodo fisso per il patron, e di conseguenza per il ds Angelozzi. In quest’ottica, l’acquisto del centrocampista offensivo uruguaiano Agustín Albarracín, 20 anni, uruguaiano, che si sottoporrà oggi alle visite mediche a Roma per poi firmare un contratto sino al 2030 (operazione da 2 milioni) e mettersi da subito a disposizione di Pisacane. E un altro centrocampista potrebbe arrivare se Prati dovesse partire (sulle sue tracce ci sono sempre Torino e Genoa).

Il calendario

Inizia oggi l’ultima settimana di mercato, ma anche la settimana che porta allo scontro diretto con il Verona, occasione d’oro alla Domus per chiudere il conto con la salvezza e proiettarsi in un’altra dimensione. Quale sarà poi questa dimensione, lo scopriremo solo vivendo - al massimo - il Cagliari di Fabio Pisacane.

