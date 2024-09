Liberi dalla plastica: quattromila chili di rifiuti in tre ore  

I volontari Plastic Free ripuliscono un tratto del quartiere di Città Giardino in occasione della Giornata nazionale Plastic Free, l'organizzazione nata con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo, come suggerisce il nome in inglese, libero dalla plastica. In tre ore gli ecologisti hanno raccolto circa 4 mila chili di rifiuti, una delle raccolte più grandi fatte in città.

«Sabato mattina eravamo una quindicina di volontari. Ci ha aiutato anche la Nuorese calcio - dice la referente Plastic Free, Annalisa Monne - Abbiamo ripulito la zona del campetto di Città Giardino e raccolto 4mila chili di rifiuti ingombranti come copertoni, un computer, serrande, coppe, materiale in ferro, materiale elettrico e così via, ma anche tantissima plastica sia riciclabile sia dura, vetro e lattine e rifiuti classici. Come in ogni evento speriamo in una maggiore partecipazione anche per quanto riguarda i prossimi eventi di pulizia e passeggiate ecologiche». Raccolte anche tante coppe, trofei, palloni, attestati con relativi vetri e cornici, borse da palestra e ingombranti vari. La raccolta ha certificato l'abbandono della zona che va avanti da lunghi anni, divenendo una vera e propria discarica a cielo aperto. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA