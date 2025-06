LiberEvento 2025: la letteratura in 14 piazze sarde 

Ormai è una pietra miliare dei festival sardi (non a caso fa parte delle grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna) ed ecco che LiberEvento scopre le carte e svela i nomi dell’edizione che prenderà il via il prossimo 5 luglio (a Iglesias, nel Chiostro di San Francesco alle 21.30 quando Teresa Manes salirà sul palco per presentare il libro “Andrea. Oltre il Pantalone rosa”), si chiuderà il 12 agosto ma avrà un evento speciale anche a ottobre. Una squadra resa nota ieri nella Sala Conferenze della Biblioteca di Iglesias in cui spicca il gradito ritorno di Beppe Severgnini, Sigfrido Ranucci e Roberta Bruzzone e l’arrivo di chi, come Pablo Trincia e Carlo Lucarelli o Nico Acampora (di PizzAut), sarà per la prima volta ospite della manifestazione organizzata per il quattordicesimo anno dall’associazione culturale ContraMilonga.

I luoghi

Quali le località coinvolte? «La XIV edizione coinvolgerà 14 comuni», ha commentato la project manager e presidente di ContraMilonga Maura Porru. «Ovviamente Calasetta, dove tutto ha avuto origine, poi Carbonia, Iglesias, Portoscuso, Gonnesa, Masainas, Piscinas, Narcao, Villamassargia, Fluminimaggiore, Teulada a cui si aggiungeranno i comuni di Sarroch e Sant’Anna Arresi e gran finale fuori stagione a Cagliari».

Gli ospiti

Tra gli ospiti tanti autori importanti che impreziosiranno questa nuova edizione come Peter Gomez e Maurizio Molinari o Marcello Veneziani e Lirio Abbate. E ancora: Danilo Mauro Castiglione, Daniele Paci, Giacomo Mameli, Antonio Boggio, Laura Sgrò, Stefanno Rossi, Soumaila Diawara, Teresa Manes, Ernesto Maria Ruffini, Maurizio Molinari, Antonino Tamburello, Pino Rinaldi, Piero Marrazzo, Manuela Pompas, Barbara Serra, Agnese Pini, Paolo Desogus, Alessandro Masala, Ana Maria Sepe e Anna De Simone.

Tematica

Cambia la tematica della manifestazione che per quest’edizione sarà “Solitudini”. «Quest’anno il Leimotiv del Festival sarà sulla solitudine. In un mondo globalizzato e tecnologico in cui tutti siamo iperconnessi, fondamentalmente siamo più soli, soprattutto i giovani e le categorie dei più fragili. LiberEvento vuole far riflettere e soprattutto invitare tutti a trovare soluzioni. A questo serve la diffusione della cultura e noi lo facciamo ormai da 14 anni», ha spiegato l’ideatore e direttore artistico del Festival Claudio Moica. (red. cult.)

