Libere a Soldeu,  Goggia seconda e Paris quinto 

Soldeu. Sofia Goggia non è mai sazia e vuole sempre stupire regalando emozioni. Dopo aver vinto

anticipatamente la sua quarta coppa di libera, nella giornata di apertura delle Finali dedicata alle discese, la bergamasca con un finale rabbioso e geniale ha conquistato il suo podio il n. 48. Ha chiuso seconda a 51 centesimi dalla slovena Ilka Stuhec (32 anni, 13°) successo in carriera, con 3 decimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami. E ha anche portato alla superlativa Italia delle donne il 25° podio stagionale, eguagliando il record della stagione 2016-17. Quarta l'eccellente Federica Brignone, miglior risultato stagionale in libera.

Nell’ultima libera uomini si è imposto l'austriaco Vincent Kriechmayr (vittoria n. 16 in carriera) davanti ai tedeschi Romed Baumann e Andreas Sander. I migliori azzurri - su una pista non lunga ma impegnativa, con tracciatura eguale per uomini e donne - sono stati Dominik Paris, 5°, Mattia Casse, 6°, e Florian Schieder 9°.

Caduta per Elena Curtoni che ha perso per un punto il terzo posto in classifica di specialità. Da verificare le condizioni: oggi deve difendere il primo posto nella classifica di superG.

RIPRODUZIONE RISERVATA