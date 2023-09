Libere a Singapore, le 2 Ferrari davanti 

Tra gli incauti lucertoloni e le fascinose luci della pista di Marina Bay, la Ferrari mostra di avere ancora vivo il fuoco acceso a Monza e nel venerdì del Gran premio di Singapore ha dominato entrambe le sessioni di prove libere, infliggendo - specie nella seconda - importanti distacchi a tutti gli altri team. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono dati battaglia sul filo dei millesimi per preparare al meglio la SF-23 alla gara su un circuito cittadino reso un po' più veloce da recenti modifiche al tracciati e risultato un po' indigesto alle Red Bull, ieri in ombra.

I risultati del venerdì vanno sempre presi con le pinze, ma il tempo di 1'32”120 fatto segnare da Sainz, solo 18 millesimi più basso del tempo di Leclerc, dà fiducia e dimostra che il lavoro fatto a Maranello sta portando frutti. E la rivalità tra i due piloti vista all'Autodromo monzese continua al momento a dare più vantaggi che svantaggi. Nella seconda sessione le Rosse hanno inflitto 235 millesimi al terzo classificato, George Russell con la Mercedes, e anche superiori agli altri: la Aston Martin di Fernando Alonso si è fermata a 0”358, la Mercedes di Lewis Hamilton a 0”465), subito davanti alla McLaren di Lando Norris. Sergio Perez e Max Verstappen si sono trovati con distacchi rispettivamente di 682 e 732 millesimi, anche se il lavoro delle Red Bull sembra sia stato concentrato sul passo gara, dove le Ferrari non sono sembrate altrettanto dominanti.

La posizione in griglia a Singapore è però decisiva per chi aspira al podio e quindi oggi alle 15 in qualifica (diretta Sky, differita Tv8 ore 18.30) tutti dovranno fare i conti con le vetture di Maranello, apparse affilate in curva e veloci in rettilineo.

