Libere 4 soldatesse: la consegna a Israele con show di Hamas  

Tel Aviv. Sono tornate in Israele quattro delle cinque soldatesse rapite nell'avamposto militare di Nahal Oz il 7 ottobre 2023, Hamas le ha rilasciate in cambio della scarcerazione di 200 detenuti palestinesi, di cui 121 super terroristi ch erano all'ergastolo per aver ucciso decine di civili ebrei. La militare rimasta in mano ai miliziani è stata la 29enne Arbel Yehud, ciò che ha indotto Israele a dichiarare che Hamas ha violato la tregua e di conseguenza non ha consentito il ritorno degli sfollati verso il nord di Gaza attraverso il corridoio Netzarim.

Reazioni discordanti

«Oggi il mondo sta festeggiando. Il presidente Donald Trump è riuscito a ottenere il rilascio di altri quattro ostaggi israeliani, trattenuti per troppo tempo da Hamas in condizioni spaventose», ha commentato la Casa Bianca. «Forte preoccupazione» è stata espressa invece dal portavoce dell'Idf, le forze di difesa israeliane, per la mancata liberazione di Shiri Bibas e dei suoi bambini, Kfir e Ariel, di due e cinque anni.

I miliziani

Hamas ha orchestrato un inedito show in occasione della liberazione di Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy e Liri Elbag (questi i nomi delle soldatesse). Il loro rilascio è stato ripreso in diretta tv e rilanciato in tutto il mondo dai canali arabi. Circondate da uomini armati, le giovani sono uscite dai suv dei terroristi poco dopo le dieci, fatte sfilare lentamente in piazza Saraya a Gaza City e portate verso un palco dove un tavolo era stato allestito per l'occasione. Tenendosi per mano, con le buste ricevute in regalo dai loro carcerieri (dentro souvenir di Gaza), hanno dovuto rivolgere grandi sorrisi alla folla, salutando e facendo il segno della vittoria. Tutt'intorno un'enorme cordone di miliziani di Hamas e della jihad islamica, tutti a volto coperto, con la fascia verde islamica in testa. E subito intorno a loro la folla di gazawi che urlava Allahu akbar. Al Jazeera mostrava le immagini di un drone che lanciava caramelle sulla piazza.

Il precedente

Rispetto a domenica scorsa, quando sono stati liberati Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, questa volta non ci sono state le opprimenti scene di ressa, calca e caos. L'organizzazione di ieri dell'evento - una inequivocabile dimostrazione di come Hamas sia ancora viva e vegeta - è stata curata nei dettagli in favore delle telecamera: striscioni con slogan in arabo e inglese sono stati srotolati per essere fotografati dai reporter arabi, «Palestina: la vittoria del popolo oppresso contro il sionismo nazista». Poi gli operatori della Croce Rossa hanno firmato. Alle ragazze, vestite a nuovo con uniformi verde militare, è stato dato l'ok per scendere dal palco e dirigersi verso le jeep bianche. Immagini stigmatizzate dall'Idf che le ha definite «ciniche e crudeli». Specialmente ripensando ai video del 7 ottobre, quando le quattro giovani venivano mostrate insanguinate, terrorizzate e sopraffatte dai miliziani che poco prima avevano massacrato decine di giovani militari nella stessa base di Nahal Oz.

Il ritorno

Hamas nel frattempo ha pubblicato un video in cui a ciascuna delle rapite viene consegnato un «modulo di rilascio» e un portachiavi con la bandiera palestinese. Le ragazze erano prigioniere da 477 giorni. Ad aspettarle nella base al confine con Gaza, l'emozionante abbraccio dei genitori. Mentre la folla radunata in piazza degli ostaggi a Tel Aviv scoppiava in lacrime, tra applausi e gioia. Poi, Liri, Naama Daniela e Karina sono state portate in elicottero in ospedale, dove c'erano gli altri parenti, e anche lì una folla in festa. Nel frattempo i palestinesi sono scesi in piazza per sostenere i detenuti scarcerati.

RIPRODUZIONE RISERVATA