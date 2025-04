Liberazione, rubata la corona di fiori  

Uno dei momenti più significativi della celebrazione degli 80 anni dalla Liberazione è stato oltraggiato. La corona di rose bianche e rosse appoggiata dall’Anpi, associazione partigiani di Oristano, e dall’amministrazione comunale, la mattina del 25 ai piedi della targa che ricorda la Liberazione nel parco della Resistenza in viale Repubblica due giorni dopo è sparita.

La presidentessa dell’Associazione partigiani, Carla Cossu, è delusa, amareggiata: «Sono senza parole. Non ne sapevo nulla, di certo non l’abbiamo rimossa noi e meno che mai il Comune. L’azione che mi viene segnalata è oltre che abbastanza antipatica anche molto grave. Posso immaginare sia stata opera di qualche ladruncolo di fiori o di qualche sciocca ragazzata. Non voglio pensare ad altro. Comunque lo segnalerò alla Digos».

Carla Cossu ricorda che anche anni fa la corona di fiori deposta nello giardino di Spazio giovani venne rubata qualche giorno dopo il 25 aprile. «Succede anche abbastanza frequentemente in cimitero: qualcuno si diverte, per usare un termine troppo gentile, a svuotare le fioriere delle tombe altrui per portare i fiori forse a quelle dei propri cari o alle proprie case. Che dire: atti squallidi, deplorevoli». ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA