Festa della Liberazione, ovazione per il discorso di Mattarella: «La Costituzione è figlia della lotta partigiana. Ora e sempre Resistenza». La premier Meloni: «Momento di concordia nazionale». Iniziative in tutta Italia. A Cagliari la sfilata organizzata da Anpi e Cgil, tra i partecipanti anche un centenario. A Olbia il sindaco Nizzi in piazza canta “Bella ciao”.

