Liberazione: il ruolo chiave dei soldati sardi 

L'importante ruolo svolto dalle unità dell'Esercito Italiano nella guerra di liberazione è ancora oggi poco noto. Dallo studio della documentazione proveniente dall'Archivio dell'Ufficio Storico dell'Esercito emerge il significativo contributo che la Sardegna seppe offrire per la ricostituzione dell’Esercito dopo l’Armistizio, giocando un ruolo non secondario fino al termine del conflitto.

Rinascita

Il 28 settembre 1943, agli ordini del generale Vincenzo Dapino nasceva il 1° Raggruppamento Motorizzato, prima unità operativa del Regio Esercito ad essere impiegata al fianco degli Alleati. Composta da fanti, bersaglieri, artiglieri e genieri, per un totale di 5.000 uomini, ebbe il battesimo del fuoco nel mese di dicembre, dissanguandosi sull’erta costa di Monte Lungo, sul fronte di Cassino. Il coraggio dimostrato dai soldati italiani convinse i Comandi Alleati a rafforzare l’unità italiana con organici provenienti dalla Sardegna. I cospicui reparti schierati nell’Isola, infatti, erano stati tra i pochi a mantenere i ranghi in ordine e a non sbandarsi nei convulsi giorni dell’Armistizio. Nell’aprile del ’44, il Raggruppamento, raggiunta la consistenza di una Divisione, si trasformava in Corpo italiano di Liberazione, Cil. Gli organici della nuova unità, agli ordini del generale Umberto Utili, comprendevano due brigate, un Comando d’Artiglieria e la Divisione paracadutisti Nembo, appena trasferita dalla Sardegna, in totale 25.000 uomini. Le buone prove spinsero i Comandi Alleati a potenziare il contributo militare italiano alla causa della liberazione, attingendo ancora una volta dai reparti presenti in Sardegna, notevole serbatoio di uomini e mezzi. Nel mese di settembre si scioglieva anche il Cil per dare vita a sei vere e proprie divisioni. Le nuove unità furono denominate Gruppi di combattimento. Primi ad essere costituti furono i Gruppi di combattimento Cremona e Friuli. Seguiranno il Folgore, il Legnano, il Mantova e il Piceno.

Il Cremona

Il Gruppo di combattimento Cremona manteneva gli organici dell’omonima Divisione da cui derivava, dislocata in Sardegna fin dal 1941 per il rafforzamento della difesa mobile in previsione di un possibile sbarco alleato. In organico un significativo numero di Ufficiali e soldati sardi. Fra questi, non pochi erano inquadrati nel Battaglione ciclisti della Sardegna al comando del capitano Angelo Serra. Nel novembre 1942 la Divisione Cremona prendeva parte all’occupazione della Corsica quindi alle cruente operazioni contro i reparti tedeschi fino alla loro cacciata dall’isola. Nell’ottobre del 1943 era finalmente rientrata in Sardegna, duramente segnata dai combattimenti sostenuti, per i quali avrebbe meritato una Medaglia d’Argento alla Bandiera dei suoi Reggimenti 21° e 22°.

Il battesimo del fuoco

Terminato un intenso ciclo addestrativo con equipaggiamenti britannici, il Gruppo di combattimento Cremona, al comando del generale Clemente Primieri, poteva considerarsi pronto per il fronte. Il 1° dicembre ’44, con il Tricolore in testa, sfilava accanto al Colosseo a Roma, accolto calorosamente dalla popolazione. Il 12 raggiungeva il fronte nei pressi di Ravenna, inserendosi nello schieramento alleato alle dipendenze del I Corpo d’armata Canadese. Nel febbraio ’45, dopo aver temporaneamente inquadrato la Brigata partigiana Mario Gordini, il Cremona passava alle dipendenze del V Corpo d’armata Britannico.L’unità si distinse in più occasioni. Le più significative furono l’attacco alle linee tedesche, in corrispondenza del Po di Primaro e lo sfondamento della linea Gotica con il superamento dei fiumi Senio e Santerno. Dopo la liberazione di Adria e il superamento dell’Adige, il 28 aprile ’45 i suoi fanti entravano per primi in Venezia liberata. Con la smobilitazione di una parte dell’Esercito, anche i Cremonini della Sardegna potevano finalmente tornare a casa. I loro commilitoni caduti riposano nel Sacrario Militare di Camerlona.

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