Liberazione, festa tra le polemiche 

Celebrazioni quasi concomitanti alla Camera e al Senato per il 25 Aprile. Dopo giorni di schermaglie tra maggioranza e opposizione sulla “sobrietà” nei festeggiamenti della Liberazione, Palazzo Madama è stato teatro di un duro battibecco tra il presidente Ignazio La Russa e la capogruppo di Iv Raffaella Paita. A differenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana, La Russa ha parlato da seduto e la senatrice di Italia Viva è sbottata sollecitandolo a mettersi in piedi. «Non è la celebrazione di una persona scomparsa», ha ribattuto il presidente del Senato, che alla fine si è alzato per evitare «una polemica davvero fuori luogo».

Iniziative cancellate

Intanto, da Domodossola al Bresciano, fino alla provincia di Roma, ci sono Comuni che hanno preso fin troppo alla lettera il richiamo del governo alla «sobrietà», in rispetto del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, nelle manifestazioni per la Liberazione. Decidendo di depennare cortei, comizi, bande musicali e “Bella ciao”. All’Anpi, nemmeno a dirlo, sono furiosi. A Romano di Lombardia, provincia di Bergamo, il presidente del consiglio comunale leghista ha detto no «a brani musicali, inni e canti» a eccezione del Silenzio e dell’Attenti, escludendo quindi di fatto la canzone partigiana. «Non si potrà impedire ai cittadini di cantarla», la replica battagliera dell’Anpi. A Domodossola (città di tradizione partigiana) tra le proteste di Pd e centrosinistra, il Comune ha vietato il corteo e la sfilata, «nel rispetto del lutto nazionale per la scomparsa del Sacro Padre e considerato anche il richiamo alla sobrietà».

Il fondo bloccato

Il clima, insomma, non è proprio quello di unità nazionale. Dopo le schermaglie in Senato, il presidente La Russa, sul finale, ha invitato i colleghi a un minuto di silenzio «in piedi» per celebrare il 25 Aprile («Data che vorrei fosse sempre più condivisa da tutti») e per ricordare «tutti i caduti di quella terribile fase della nostra storia e di tutte le guerre». Il presidente della Repubblica ribadirà a Genova l’importanza di questa data come «fondamento della Repubblica», ma a Roma le polemiche hanno investito entrambi i rami del Parlamento, partendo dal fondo da 700mila euro istituito presso la presidenza del Consiglio per gli 80 anni della Liberazione che, attaccano le opposizioni, non sarebbe stato ancora sbloccato. Alla base dell’intoppo potrebbero esserci questioni amministrative, dicono dalla maggioranza.

Gli interventi in Aula

Alla Camera, dopo l’introduzione di Fontana, FdI è stato il primo partito a intervenire con Alfredo Antoniozzi, che pur esprimendo «eterna gratitudine verso quanti collaborarono a liberarci dall’occupazione nazista» e ricordando «i tragici errori del governo fascista», ha rimarcato come il concetto di «parte giusta e sbagliata» della storia, «nel tempo diventi mutevole. Tra coloro che formarono i primi governi del comitato di liberazione nazionale c’era chi guardava all’Unione sovietica e avrebbe consegnato l’Italia ad un altra dittatura egualmente cruenta». «La storia non è mutevole: c’è una parte giusta e una sbagliata. Celebriamo il 25 aprile qui e poi nelle piazze con la fierezza che nessuna sobrietà potrà mai sopire», gli ha risposto a stretto giro Chiara Braga del Pd. Scenografico l’intervento di Marco Grimaldi di Avs: fazzoletto rosso al collo, ha letto alcuni testi di canzoni partigiane inneggiando in Aula all’Italia antifascista.

Il programma

Stamani il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, saranno all’Altare della Patria. Poi il capo dello Stato si sposterà a Genova per un’altra cerimonia. La segretaria del Pd Elly Schlein presenzierà alle celebrazioni a Monte Sole-Marzabotto, per poi spostarsi a Milano. Il presidente M5S Giuseppe Conte andrà invece alle Fosse Ardeatine, dove poco prima arriverà anche il leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani in rappresentanza del governo. L’altro vicepremier, Matteo Salvini, invece potrebbe trascorrere la ricorrenza in famiglia. «Sarebbe doveroso per Meloni partecipare ai cortei, sia lei che i ministri. Ma ha enormi difficoltà nel pronunciare la parola antifascismo», ha attaccato il presidente Anpi Gianfranco Pagliarulo.

RIPRODUZIONE RISERVATA