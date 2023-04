Liberazione,  celebrazioni in piazza 

Tutto pronto per le celebrazioni del 25 Aprile, con un programma che coinvolge istituzioni, rappresentanti delle autorità civili e militari, delle principali associazioni cittadine e dell’Anpi.

Fulcro dei festeggiamenti per l'anniversario della Liberazione sarà come sempre piazza XXV Aprile, dove per la prima volta dopo la fine dell'emergenza Covid si ritroveranno le rappresentanze dell'associazionismo cittadino ed esponenti delle istituzioni a vario titolo coinvolte.

Il raduno accanto alla storica dimora di Sa Dom'e Farra è previsto a partire dalle 10,30, alla presenza delle Autorità cittadine, delle rappresentanze della Polizia locale, della Polizia di Stato e dei carabinieri, delle associazioni d'Arma, culturali e di volontariato, Paff ed Sos Quartu, dell'associazione Mutilati del Lavoro, dei rappresentanti dell'Anpi provinciale e della commissione Pari opportunità, della sezione locale dei Lions Club.

Seguirà la tradizionale benedizione della corona commemorativa a cura di don Gianmarco Lorrai, vice parroco della Basilica di Sant’Elena, sino alle letture a tema da parte di esponenti di maggioranza e minoranza del Consiglio comunale. Sarà presente anche la presidente del Consiglio Rita Murgioni, che dopo aver letto la poesia "Sa preghiera de su partigianu”, ricorderà uno per uno i nomi dei 25 cittadini quartesi caduti durante i bombardamenti dentro la città nel 1943.

