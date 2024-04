Per la Liberazione 10mila persone sono scese in piazza a Cagliari, mentre la presidente della Regione Alessandra Todde ha festeggiato il 25 aprile nella sua Nuoro: dedica alle donne e ai caduti per la libertà. Dalla Toscana Sergio Mattarella ha definito l’antifascismo «un valore imprescindibile», mentre per Giorgia Meloni la Liberazione ha gettato «le basi della democrazia».

