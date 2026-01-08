VaiOnline
Venezuela.
09 gennaio 2026 alle 00:14

Liberato l’italiano Luigi Gasperin: attesa per Trentini e gli altri Filo diretto tra Roma e Caracas 

Caracas. Il traballante regime venezuelano manda un segnale di apertura agli Stati Uniti e al resto del mondo nella speranza di incassare una legittimazione: la liberazione di «un numero importante» di prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri. Ed è un annuncio che riguarda anche l’Italia, perché tra i nomi dei rilasciati c’è quello dell’imprenditore Luigi Gasperin: una svolta che riaccende le speranze per Alberto Trentini, il cooperante veneziano 46enne da oltre 400 giorni nelle carceri di Caracas, e per gli altri connazionali reclusi nel paese sudamericano, come il commercialista piemontese Mario Burlò e Biagio Pilieri, giornalista con doppio passaporto.

Il filo diretto

Nel frattempo il ministro Antonio Tajani si è messo in contatto con l’ambasciatore a Caracas, la rete consolare ed esponenti della Chiesa e società civile nel Paese sudamericano: il governo, ha fatto sapere la Farnesina, «ha posto in essere azioni che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto» e «accelerare» il rilascio degli altri connazionali. Gasperin, imprenditore di 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto 2025 nello Stato Monagas per presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici di una società di cui era socio di maggioranza e presidente. Era tra i ventotto italiani, alcuni dei quali con doppia nazionalità, costretti al carcere in Venezuela per motivi legati alla politica, all’attività professionale o all’espressione di opinioni considerate scomode al governo di Maduro.

Senza accuse formali

Altri si spera possano essere rilasciati a breve, una volta completate le procedure. È il caso ad esempio del torinese Burlò, partito per il Venezuela nel 2024 per esplorare nuove opportunità imprenditoriali, e detenuto da oltre un anno senza motivi chiari. E poi di Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, arrestato il 28 agosto 2024 per il suo sostegno all’opposizione. A Roma i riflettori restano accesi su Trentini, il cooperante veneziano arrestato il 15 novembre 2024 nello Stato di Apure, senza accuse formali, mentre lavorava per la ong Humanity and Inclusion, e poi rinchiuso nel carcere di massima sicurezza El Rodeo nella capitale. In questi oltre 400 giorni di detenzione le autorità italiane a tutti i livelli, governo, diplomazia e intelligence, hanno lavorato sottotraccia per riportalo a casa, in condizioni di estrema difficoltà, avendo a che fare con un regime che Roma non riconosce come legittimo e che sfrutta la cosiddetta diplomazia degli ostaggi per ottenere contropartite. In questa partita è stata frequente l’interlocuzione con il governo americano: diverse le telefonate tra Tajani ed il collega Marco Rubio, con Washington che ha garantito tutto il suo impegno.

Prudenza e silenzio

Di una possibile svolta su questo dossier si è iniziato a ragionare dopo l’uscita di scena di Maduro. Tajani ha stimato che la nuova presidente Delcy Rodriguez potesse essere «più flessibile rispetto al passato» e compiere «un gesto positivo nei confronti dei detenuti di polizia». Intanto a Lido di Venezia, casa della famiglia di Trentini, si attendono notizie. Ai balconi resta appeso lo striscione-appello “Alberto Trentini libero”. Prudenza e nessuna dichiarazione. Secondo l’ultimo rapporto della ong Foro Penal in Venezuela ci sono 863 prigionieri politici, 86 dei quali sono cittadini stranieri o con doppia cittadinanza.

