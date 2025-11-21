VaiOnline
Pula.
Liberato l’astore ferito 

L’astore recuperato con un’ala rotta dai barracelli di Sarroch, guarito grazie alle cure del Centro di recupero della fauna selvatica di Monastir, è stato finalmente rimesso in libertà. Il rapace, nato nel 2025, è stato liberato nella zona di Piscina Manna, a Pula: dotato di un rilevatore Gps posizionato dall’Ispra che permetterà di monitorare i suoi spostamenti, l’astore fornirà anche preziose informazioni agli esperti, che potranno sapere quanto a lungo potrà vivere e conoscere le cause della sua morte. (i. m.)

