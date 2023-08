«Liberateci dal granchio blu» 

«Nella laguna ormai non c’è più un solo granchio verde e le vongole veraci sono a rischio». Ferruccio Caneo decano della cooperativa di pescatori del Calich, ieri in commissione Ambiente ha lanciato l’allarme sulla massiccia presenza del granchio blu che sta facendo piazza pulita di ogni altra specie all’interno dello stagno, un tempo ricco di orate, spigole e muggini. È stato il presidente della commissione Christian Mulas a convocare i pescatori insieme agli esperti del Parco di Porto Conte e dell’Università di Sassari, in modo da arrivare in Regione con una proposta concreta, che prevede anche una campagna di cattura con l’aiuto della piccola marineria locale.

Gli esperti

«Il granchio blu dell’Atlantico potrebbe essere arrivato nel Mediterraneo con le acque di zavorra delle navi», ha spiegato Giulia Ceccherelli professoressa di Ecologia dell’Università di Sassari. «È una specie invasiva e non ha predatori naturali. L’unico potrebbe essere proprio l’uomo. Questo granchio si adatta molto bene, sia nell’acqua salata che in quella più dolce». Non a caso alcuni giorni fa un bagnante ha catturato un granchio blu nella spiaggia di Punta Negra. «Essendo una specie edibile, lo possiamo controllare attraverso il prelievo», ha proseguito l’esperta.

L’appello

Anche Marco Casu zoologo marino, ha confermato che il problema non è da sottovalutare. «Al momento non si conosce alcun predatore che possa contrastarlo, è grande e aggressivo anche nelle fasi giovanili. L’uomo potrebbe essere il principale predatore, perché il rischio è di subire dei danni su altre specie commerciali: penso alle ostriche o agli altri crostacei».

Ferruccio Caneo, a nome dei pescatori, ha chiesto l’intervento della Regione, per il via libera al prelievo del granchio killer. «È da 2015 che segnaliamo questa specie aliena, – ha avvertito – forse siamo ancora in tempo per organizzare una campagna di pesca coordinati dal Parco». Christian Mulas, ha già programmato un sopralluogo al Calich, per lunedì prossimo, invitando anche gli esperti del Parco e dell’Università. «Si deve procedere con un unico protocollo».

