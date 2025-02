Liberate quattro aquile di Bonelli 

Il nuovo progetto Life Abilas, finanziato dall’Unione Europea che coinvolge Ispra (ente capofila), agenzia Forestas, assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione, E-Distribuzione e la ong spagnola Grefa, negli scorsi giorni ha portato al rilascio di quattro aquile di Bonelli, come previsto dal programma per reintrodurre questi maestosi uccelli in via di estinzione. I rapaci, tre giovani ed un adulto, sono stati liberati e saranno sempre supervisionati dall’Ispra. Tre delle aquile sono state allevate in cattività nella regione francese della Vandea mentre la quarta è stata fornita dal governo regionale andaluso. Il programma per la salvaguardia di questa specie, sparita dai cieli sardi, prevede la messa in sicurezza delle linee elettriche, dei piccoli bacini e cisterne d'acqua per prevenire gli annegamenti, l'incremento delle popolazioni di conigli selvatici. «La reintroduzione delle aquile in Sardegna dimostra che i partner internazionali possano lavorare insieme per riportare una specie estinta», afferma il presidente del Grefa Ernesto Álvarez. «L'obiettivo generale è avere una popolazione riproduttiva sostenibile sull'Isola, puntando a rilasciare tra le sei e le otto aquile ogni anno fino al 2030, con la possibilità di arrivare fino a 10 in alcuni anni».

