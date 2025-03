«Liberate lo sbocco a mare della laguna» 

Muggini, orate e spigole potrebbero avere i giorni contati. Le cozze invece non ci sono più da sette anni. È la situazione drammatica che stanno vivendo i pescatori della laguna di Feraxi, una delle più conosciute e rinomate della Sardegna sud est (da mezzo secolo, assieme alla peschiera di San Giovanni e Colostrai, è un punto di riferimento per il territorio). L’intoppo – in questo caso un vero e proprio tappo – è la sabbia portata dalle mareggiate che ostruisce lo sbocco a mare e che, se non viene rimossa, impedisce l’ingresso dell’acqua fresca e quindi il ripopolamento della laguna. La beffa è che il progetto da mezzo milione di euro finanziato dalla Regione per rimuovere la sabbia c’è ed è pronto da ben sei anni eppure i lavori ancora non partono. E così, in attesa che la macchina burocratica concluda il suo iter, la laguna rischia il collasso.

Le voci

«Stiamo sopravvivendo – spiega Giampiero Cuccu, presidente della cooperativa dei pescatori dal 2003 – perché ogni anno ci danno una autorizzazione per rimuovere noi una piccola parte della sabbia che ostruisce lo sbocco a mare. Un intervento che ci costa un sacco di soldi, che non risolve il problema e che ci sta comunque sfiancando. Non possiamo andare avanti così, è incredibile che non partano i lavori». Ad affidare i lavori ci dovrà pensare il Comune di Muravera (al quale la Regione ha messo a disposizione mezzo milione di euro). «Il Comune di Muravera – precisa Cuccu – sta facendo il possibile, il fatto è che dalla Regione deve arrivare la Via, la valutazione di impatto ambientale. Ma io mi chiedo, possibile che in questi sei anni non si sia potuta completare la pratica? Forse ancora non hanno capito che le aziende non possono attendere i tempi della burocrazia, qui rischiamo di chiudere la baracca». Dal 2018 – anno dell’ultima alluvione – il fatturato è calato del quaranta per cento. «Il problema – conclude Cuccu – c’è da quando io sono presidente, negli ultimi anni però si è aggravato. Ad esempio non possiamo più allevare le cozze perché la temperatura dell’acqua, non essendoci il giusto ricambio, è troppo alta. Faccio un appello a tutte le istituzioni e in particolare alla Regione: intervenite prima che sia troppo tardi, ci sono decine di posti di lavoro a rischio».

In Aula

La questione lunedì sera è arrivata anche in Consiglio comunale a Muravera. A chiedere lumi (e un pronto intervento) il capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu «perché ormai sono trascorsi più di cinque anni da quando è arrivato il finanziamento per i lavori, perché non si procede?». Da parte dell’amministrazione comunale massima disponibilità e impegno «ma la pratica è nelle mani della Regione».

