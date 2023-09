Liberate le case Area occupate 

Le case occupate abusivamente si svuotano quasi tutte e nel rione di via Suor Anna Lucia ritorna in larga misura la legalità.

Il rione

Sono di nuovo liberi tre dei quattro appartamenti a canone moderato (quindi con affitti che arrivano sino a 450 euro) che erano stati occupati ai primi di luglio. Nell’arco di pochissimi giorni prima una famiglia, poi 24 ore dopo un’altra e nella settimana successiva altre due, avevano fatto irruzione in quattro delle dieci case del rione che Area non era ancora riuscita ad assegnare. Fanno parte del progetto di 60 alloggi che Area ha costruito a partire dal 2006 a lato di via Roux. L’assalto degli abusivi aveva da subito provocato il risentimenti degli altri inquilini regolari che pagano fior di canoni di locazione, spinse il Comune a indire un bando immediato per cercare di assegnare gli appartamenti e solo ai primi di settembre, su sollecitazione del Prefetto, Area ha murato le case ancora sfitte per evitare ulteriori brutte sorprese.

Il bando

Nel frattempo dal bando è scaturita una graduatoria provvisoria (29 ammessi) che diventerà definitiva entro 10-15 giorni. C’era il rischio che solo sei case su dieci fossero libere invece da alcuni giorni in tre dei quattro alloggi occupati illegalmente non c’è anima viva. Uno dei primi occupanti abusivi ha preferito, dopo tre mesi, tornare con moglie e bambini dove viveva prima per evitare di vedere aggravata la sua situazione in relazione alla custodia dei minori. «Prendiamo atto di questi sviluppi – sottolinea il direttore generale di Area Cristian Riu – e lo comunicherò subito alla dirigenza locale: avevamo già inviato la denuncia alla Procura della Repubblica diversi giorni dopo le occupazioni illegali ma a questo punto aggiorneremo la magistratura mettendola al corrente che le case sono adesso libere: compatibilmente con tempi e risorse, cercheremo di metterle al sicuro alla pari di come abbiamo fatto con le altre». C’era infatti il rischio di assegnare anche la case occupate. «Ora bisogna accelerare al massimo per completare le assegnazioni e chiudere questa partita annosa - sottolinea il neo assessore alle Politiche per la Casa Giuseppe Casti – ma sia da monito per il futuro: organizzeremo subito riunioni fra Area e i nostri uffici per capire a che punto sono le graduatorie a canone sociale e appunto quella a canone moderato, per capire quante case libere ci sono e potenzialmente assegnabili in tempi ragionevoli». L’auspicio, manifestato anche dal sindaco Pietro Morittu, è che le domande per via Suor Anna Lucia siano tutte in grado di essere accolte perché altrimenti quegli alloggi resteranno sfitti ancora per anni e sarà basilare pretendere dalla Regione la modifica radicale del bando e dei criteri.

