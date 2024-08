Libera l’amministratrice infedele 

A fine luglio Roberta Barabrino era stata condannata a sette anni e 8 mesi. Ora, dal 6 agosto l'amministratrice infedele che ha sottratto centinaia di migliaia di euro ai suoi assistiti, tutte persone fragili e disabili, è tornata in libertà. A deciderlo lo stesso giudice del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, che nel processo celebrato col giudizio abbreviato su sei delle decine di casi di cui è accusata, aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’amministratrice infedele. Così, dopo un anno trascorso in carcere a Bancali, e poco più di tre mesi ai domiciliari, la Barabino torna in libertà, mentre gli inquirenti continuano la caccia al “tesoro”, si ipotizza 2 milioni di euro, che con quotidiani prelievi in contanti dalle decine di conti degli assistiti la donna è riuscita, in sette anni di ininterrotta attività fraudolenta, a sottrarre.

Aveva chiesto scusa

La Barabino, difesa dagli avvocati Gian Luca Sannio e Antonio Secci, condannata col marito Graziano Coinu (a 3 anni e 10 mesi), era stata riconosciuta colpevole dei reati di peculato, falso e auto-riciclaggio e falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale (per aver falsificato le firme dei giudici) per avere utilizzato i soldi dei suoi assistiti per fini e spese personali. La donna, era finita in carcere il 13 giugno di un anno fa. Un anno dopo gli erano stati concessi gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Domiciliari revocati pochi giorni fa, con la donna nuovamente in libertà. Nel processo la Barabino aveva rilasciato dichiarazioni spontanee in lacrime chiedendo scusa: «Sono addolorata per aver creato tanto danno, per aver tradito la fiducia del Tribunale e degli assistiti» aveva detto. Senza però far cenno ai soldi in contanti sottratti. I pubblici ministeri, Riccardo Belfiori e Selene Desole, avevano sollecitato 14 anni di reclusione per lei e 4 anni e 4 mesi per il marito, e sono convinti che nelle sue ammissioni non abbia detto tutta la verità. Proprio nei giorni della prima condanna, infatti, furono poste sotto sequestro altre due abitazioni acquistate dall’amministratrice infedele e non individuate durante il primo sequestro preventivo dei beni poi trasformato in sentenza in confisca, perché non era stata fatta la trascrizione in conservatoria.

Nuovi processi

Da donna libera, il 18 settembre la Barabino comparirà nuovamente davanti al gup di Nuoro per rispondere di altre accuse in relazione ad altre persone fragili depredate. La notizia della libertà ritrovata strappa il commento di uno dei familiari di una ex assistita, lo stesso che in un esposto fece partire l’inchiesta che scoperchiò il “sistema Barabino” come fu definito dai magistrati inquirenti. «Sorpreso? Non più di tanto. Dal mio punto di vista di persona informata dei fatti direi, parafrasando: Giustizia è fatta, i conti correnti dei beneficiari di amministrazione di sostegno sono stati svuotati, chi li ha svuotati è libero, coloro che glielo hanno consentito sono saldi al loro posto. Alla faccia della Costituzione più bella del mondo!».

