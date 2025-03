Libera, giornata sulla legalità nel luogo simbolo di Piroi 

Libera Sardegna organizza oggi a Gergei un incontro in occasione dei 29 anni dall’introduzione della legge per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. L’appuntamento è alle 11 in località Piroi, in un bene confiscato divenuto simbolo di riuso sociale. Parteciperanno i volontari dei presìdi territoriali di Libera in Sardegna, i sindaci di Gergei ed Escolca, organizzazioni di volontariato di Isili, Senorbì, Cagliari, Perfugas, Sassari e Sinnai e rappresentanti dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale. Prevista la presenza degli studenti dell’istituto comprensivo “Mons. Saba” di Elmas e di quello di Isili-Mandas, sede di Gergei, accompagnati dai docenti, che ricorderanno i 133 bambini vittime delle mafie, leggendo i nomi e la loro storia tra le oltre 1.100 sagome presenti nel Parco della Memoria, Ammentos Park, di Su Piroi. Sarà inaugurato un piccolo spazio destinato a “La classe dei banchi vuoti”, in ricordo dei piccoli uccisi dalle mafie che non hanno più potuto frequentare la scuole. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Csv Sardegna solidale Odv e con il patrocinio del Comune e si aggiunge ai tanti eventi del 21 marzo, giornata nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

«L’attività di sensibilizzazione ed educazione alla legalità è di fondamentale importanza», dice Gian Piero Farru, di Libera Sardegna.

