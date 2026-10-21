Liane Carroll, una luce nella penombra dell’anima 

Nuovo appuntamento con la nona edizione di “Jazz Club Network”, il prestigioso circuito di concerti organizzato da CeDAC in collaborazione con l’associazione culturale Il Jazzino. Oggi alle 20.30 al Vecchio Mulino di via Frigaglia a Sassari e domani alle 21.45 al Jazzino di via Carloforte a Cagliari, riflettori puntati sul trio di Liane Carroll, straordinaria interprete del jazz e del soul britannico, capace di coniugare tecnica, intensità espressiva e una personalità musicale fuori dal comune. Assieme a lei sul palco Loz Garratt al basso e Bradley Webb alla batteria.

Da oltre quattro decenni protagonista della scena musicale del Regno Unito, Carroll ha conquistato il pubblico internazionale grazie a una voce inconfondibile e a una versatilità che le consente di attraversare generi e atmosfere con sorprendente naturalezza. La sua carriera, iniziata a soli 15 anni, si è sviluppata tra i jazz club più raccolti e i grandi palcoscenici internazionali, consolidando un rapporto speciale con il pubblico e imponendola come una delle interpreti più apprezzate della scena jazz e soul contemporanea.

Nel suo percorso artistico figurano esibizioni in luoghi iconici come la Royal Albert Hall, dove è stata protagonista dei BBC Late Night Proms, e la partecipazione al Glastonbury Festival. Un itinerario costellato di incontri e collaborazioni di prestigio, tra cui quelle con sir Paul McCartney, Gerry Rafferty e John Etheridge. A confermare il valore della sua ricerca musicale sono anche i numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera. Carroll ha conquistato due BBC Jazz Awards nello stesso anno, nelle categorie Miglior vocalist e Best of Jazz, un risultato di assoluto rilievo, ed è stata nominata Musicista dell’anno ai Parliamentary Jazz Awards.

Anche la discografia testimonia la solidità del suo percorso artistico: gli ultimi quattro album hanno ricevuto il massimo punteggio dal quotidiano britannico The Guardian. Tra i lavori più celebrati spicca Seaside, pubblicato da Linn Records, che restituisce la ricchezza di un linguaggio musicale in cui jazz e soul si intrecciano con sensibilità e libertà interpretativa.

Accanto all’attività concertistica, Liane Carroll coltiva un forte impegno nella formazione. È docente presso la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama, dove coordina workshop rivolti ai giovani talenti e alle orchestre giovanili, mettendo la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni di musicisti. Con il suo trio, la cantante e pianista britannica porta sull’Isola un universo sonoro che trova nella forza della voce, nella raffinatezza musicale e nell’intensità dell’interpretazione i suoi tratti distintivi, per due serate all’insegna del grande jazz internazionale.

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