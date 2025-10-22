VaiOnline
Università.
23 ottobre 2025 alle 00:27

«L’Ia contro i tumori», premiata giovane dottoressa 

Lorena Lubrano (25 anni) ha ricevuto il riconoscimento intitolato a Rosalia Uras 

L'utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare l’osservazione della proteina HER2 nei casi di carcinoma mammario. Questo l’argomento della tesi di laurea di Lorena Lubrano Lavadera, 25 anni, che ieri si è aggiudicata il premio Rosalia Uras Medica, assegnato dall’omonima associazione alle tesi in materia di difesa della vita e diritti delle persone.

L’orgoglio

Laureata a luglio in Medicina all’Università di Cagliari, Lubrano Lavadera ha ricevuto il riconoscimento nel corso di una cerimonia al Teatro Massimo. “HER2-low e HER2-ultralow nel carcinoma mammario: valutazione immunoistochimica, confronto inter-osservatore e contributo dell'intelligenza artificiale”, il titolo completo del suo lavoro, curato dalla professoressa Clara Gerosa in qualità di relatrice.

«L’intelligenza artificiale può essere considerata uno strumento a supporto del patologo», spiega la giovane dottoressa, che a novembre comincerà la scuola di specializzazione in Gastroenterologia.

«Dato che esistono nuove terapie che possono essere utilizzate nei casi di tumori con bassa espressione del recettore HER2, è importante riuscire a identificare questi casi e sia l’analisi digitale che l’IA possono aiutare».

Passato e futuro

Tuttavia, mette in guardia, «il ruolo del patologo rimane ancora centrale, per il momento è troppo presto per affidarsi completamente a un sistema automatizzato». Ad assegnare il premio, un comitato scientifico presieduto dal dottor Raimondo Ibba. Giunto alla quarta edizione, il riconoscimento è dedicato alla memoria di Rosalia Uras, reumatologa scomparsa nel 2020, in piena pandemia, quando per stare al fianco di chi aveva più bisogno trascurò la sua salute. «Una serata per ricordare Rosalia e per trasmettere ai giovani che si laureano oggi l’importanza di stare tra la gente», le parole del presidente dell’associazione, Paolo Zucca. «Quest’anno abbiamo voluto allargarci anche all’Università di Sassari e contiamo in futuro di coinvolgere sempre più istituzioni». Presenti le amministrazioni di Cagliari e San Sperate, dove Uras risiedeva, e la famiglia della medica, come voleva essere definita. «Ci sembrava utile ricordarla in un modo legato alla sua vita», spiega il fratello, Luciano Uras. «Questo premio dà un piccolo riconoscimento a chi si laurea con merito». Non solo con tesi di Medicina, ma per «tutti gli elaborati che danno un contributo su temi attualissimi che riguardano la vita delle persone».

