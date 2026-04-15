Lia Careddu: «Il teatro, una scelta di vita» 

«Siamo stati un punto di riferimento non solo per la storia del teatro in Sardegna, ma per quei giovani che, anche sulla scia del nostro esempio, scelsero di fare del palcoscenico una professione». Lia Careddu, nell’evocare gli anni Settanta del secolo scorso, ricorda in modo particolare il legame tra le generazioni, che, forse, oggi è più debole, ma allora era forte e pose le basi per creare una vera e propria scuola di teatro.

Nel corso della sua lectio “Del Teatro e dei Teatranti della Sardegna nel secondo dopoguerra”, oggi a Cagliari alle 18, nell’Ex Regio Museo, la storica attrice ripercorrerà quella vivace stagione culturale che portò alla nascita di un teatro professionale nell’Isola, pressoché assente fino alla seconda metà del Novecento. La lectio è un appuntamento dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio”, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

La storia del teatro sardo dagli anni Sessanta a oggi è la storia della costruzione paziente di un fecondo ecosistema culturale: dalle prime esperienze sperimentali, come il Centro universitario teatrale fondato da Mario Faticoni, Gianni Esposito, Tino Petilli, Franco Noè, diventato Cit (Centro di iniziativa teatrale), alle cooperative stabili e alle compagnie di ricerca degli anni successivi riconosciute a livello nazionale. È anche una storia del ruolo formativo svolto dai vari gruppi: dai laboratori ai progetti educativi che hanno forgiato generazioni di artisti.

Il filo conduttore, da un lato, è il radicamento nell’identità culturale sarda: la lingua, le tradizioni, i riti, interpretati come materiale vivo e non folcloristico; dall’altro, la tensione verso la modernità e il confronto internazionale, che ha consentito all'isola di partecipare a pieno titolo alla scena teatrale contemporanea.

Il salto verso il professionismo, come ricorda Careddu che fu tra le fondatrici, si ha con la nascita, nel marzo del 1973, della Cooperativa Teatro di Sardegna, presieduta inizialmente da Mario Faticoni e, successivamente, da Marco Parodi. Fu una scelta coraggiosa, ammette l’artista di Siurgus Donigala, soprattutto in quegli anni in cui gli spazi per il teatro erano molto pochi (non che oggi siano molti di più) e ancora, come allora, si patisce la mancanza di un «mecenatismo istituzionale» necessario a supportare un’attività di alto valore culturale e formativo.

Solo due anni dopo la fondazione, il 4 luglio 1975, la Cooperativa debutta in piazza Satta a Nuoro con “Su Connottu”. Non è uno spettacolo qualunque. Il testo di Romano Ruju, con la prefazione di Francesco Masala, racconta la rivolta popolare avvenuta a Nuoro nel 1868, quando i contadini insorsero contro la privatizzazione delle terre comuni. Lo spettacolo andrà in scena oltre 300 volte, un numero notevole per il teatro sardo. Ha girato il mondo e ha cambiato lo sguardo sulla Sardegna e sulla possibilità di fare teatro non diversamente dal resto del mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA