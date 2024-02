«Li salvo da Satana»: fa una strage  

Palermo. C’era il sospetto che avesse agito con la complicità di qualcuno, e ieri in tarda serata, Giovanni Barreca, il muratore 54enne che ha ucciso moglie e due figli ad Altavilla Micia, è stato fermato per omicidio e soppressione di cadavere. Fermata anche una coppia di palermitani che avrebbero partecipato al triplice delitto.

La telefonata

«Ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi». La telefonata al centralino dell'Arma è di sabato notte. Raccapricciante la scena a cui assistono i carabinieri. A terra ci sono i cadaveri dei due figli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16. La primogenita, 17enne, è seduta sul letto in una stanza, sotto choc. Avrebbe assistito ai delitti. L'ultima vittima, la moglie del muratore, Antonella Salamone, di 13 anni più giovane, viene trovata dopo ore. Pezzi del suo corpo carbonizzati sono a poca distanza dalla casa sotto un cumulo di terra. Il marito l'avrebbe uccisa e poi avrebbe dato fuoco ai resti. Barreca viene portato in caserma e alla confessione telefonica aggiunge alcuni particolari. «C'era il demonio in casa», dice. Le indagini procedono e viene fuori che l'uomo, un fanatico religioso che aveva frequentato la chiesa evangelica per prenderne poi le distanze, aveva una vera e proprio ossessione per il diavolo. I carabinieri sospettano che abbia ucciso nel folle proposito di liberare la famiglia da presenze demoniache e che nei delitti sia coinvolta anche una coppia di palermitani che potrebbe aver spinto il muratore a compiere il brutale gesto.

La testimonianza

Lo confermano anche le parole della figlia superstite: «Hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio», ha detto la ragazza ai carabinieri accusando il padre e la coppia di amici che frequentava Barreca per motivi religiosi. Per tutti e tre è stato disposto il fermo. Col passare del tempo emerge poi che i brutali assassinii non sarebbero stati commessi nella notte: la moglie sarebbe stata uccisa per prima, i figli venerdì. La ragazza e il padre, dunque, sarebbero rimasti nell'abitazione per ore accanto ai cadaveri prima della telefonata agli investigatori. Il movente della strage è da chiarire, anche se pare che la molla che ha spinto Barreca sia proprio l'ossessione religiosa. Le autopsie diranno come sono state uccise le tre vittime e potranno confermare l'ipotesi secondo la quale i ragazzini sarebbero stati strangolati con delle catene.

